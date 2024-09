Hermano de Daniel Bisogno aclara los rumores sobre el estado de salud del presentador

Luego de varios meses de espera, Daniel Bisogno finalmente fue sometido a un trasplante de hígado el pasado 4 de septiembre, una cirugía de la que al parecer salió adelante, por lo que incluso ya se encontraba recuperándose en casa. Sin embargo, las alarmas se encendieron entre sus seguidores, pues en los últimos días trascendió la información de que había sido ingresado de emergencia al hospital, por complicaciones derivadas de este procedimiento, por lo que se reportaba grave. Es por eso que la familia del también actor no ha tardado en desmentir estos rumores, por lo que en la más reciente emisión del programa Ventaneando, Alex Bisogno, hermano de Daniel, ha revelado que si bien, el presentador sí fue hospitalizado, todo está bajo control respecto a su salud.

© IG @bisognodaniel Daniel Bisogno fue ingresado al hospital el fin de semana

A través de una videollamada, Alex se comunicó con los presentadores del show de TV Azteca y aclaró de forma puntual los rumores que surgieron a raíz de la hospitalización de su hermano el pasado fin de semana y explicó el por qué de su ingreso. “El jueves estuvimos en casa de Daniel, (está) mejorando, afortunadamente, pero en la noche empezó con un problema de fiebre. Empezó a tener escalofríos, a titiritar. Ya saben que lo tenemos con lupa, supervigilado y ante la mínima duda tenemos que reaccionar inmediatamente. Le tomaron temperatura a Daniel, le mandamos la información a la doctora y dijo: ‘Mañana vénganse al hospital’", relató.

© IG: @bisognodaniel El hermano de Daniel Bisogno reveló la razón de la hospitalización del presentador

El hermano de Daniel detalló que la hospitalización del presentador no fue porque estuviera grave o su vida corriera peligro, sino para descartar que alguna infección o problema que pudiera comprometer su salud. De hecho, Alex reveló que los doctores decidieron adelantarle unos estudios que tenían programados para este martes 17 de septiembre. “Todo apunta a que, efectivamente, es una infección, una bacteria que está creciendo en su sangre. No es que sea una bacteria que haya agarrado en el hospital o en algún lugar, sino una bacteria que crece en el estómago de cualquier persona, pero al estar inmunosuprimido, una de esas bacterias empezó a crecer más de lo normal y ahorita lo tienen con antibióticos”, señaló.

Finalmente, Bisogno confirmó que aunque su hermano sí fue ingresado a terapia intensiva, solo fue por el trasplante que se le realizó, pero que se espera que en las próximas horas sea llevado a piso. “Él tuvo un trasplante hace una semana, aproximadamente, el cual se ha seguido todos los pasos al pie de la letra, pero no podemos descartar absolutamente nada, por eso está en terapia intensiva, porque tiene que estar bajo supervisión. Todos sus parámetros están bien. Todo apunta a que mañana ya va a estar en piso”, finalizó.

Lo que dijo Daniel tras su trasplante de hígado

Días después de haber sido sometido a su trasplante, Daniel Bisogno reapareció en el programa Ventaneando, a través de un video, en el que habló sobre su estado de salud, una ocasión en la que se dijo agradecido por haber tenido la oportunidad de mejorar su situación a través de la buena voluntad de la persona que decidió ser donante antes de morir. “Amigos queridos de Ventaneando, qué gusto que estén aquí conmigo, ya me voy, ya nos vamos… Todos, gracias por el apoyo, hemos logrado salir adelante con esto que era cuestión delicada, la verdad. Me dieron de alta ya, como ustedes saben, un problema hepático me hizo necesitar un donador de hígado el cual, benditamente y, donde quiera que esté, este ángel que salvó mi vida, se lo voy a agradecer infinitamente, gracias de todo corazón…”, dijo conmovido. “El tan solo saber que hay gente que, a pesar de estar en su última etapa de la vida, decide salvar a otras gentes, muy reconfortante, que cambie la vida totalmente, así que gracias, estoy muy emocionado…”, finalizó.

© IG: @bisognodaniel El presentador se encuentra en franca recuperación