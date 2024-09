Mariah Carey reaparece desde la Muralla China tras el fallecimiento de su madre y su hermana

Las últimas dos semanas sin duda fueron sumamente duras para Mariah Carey, quien lamentablemente enfrentó, el mismo día, el fallecimiento de su madre, Patricia Hickey, y la de su hermana, Alison Carey. Sin embargo, la intérprete ha retomado su vida y sus actividades de forma paulatina y siempre de la mano de sus dos hijos, los mellizos Monroe y Moroccan, quienes han sido su refugio en medio del momento de duelo que atraviesa. Algo que ha quedado en claro durante su reciente viaje a China, desde donde se ha dejado ver sonriente y en su momento más familiar, recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos del país y sin dejar de lado su faceta de diva.

© IG: @mariahcarey Mariah Carey ha retomado su vida tras dos semanas muy fuertes

A través de su perfil de Instagram, la cantante compartió una serie de fotografías de su estancia en China, en donde la pudimos ver posando desde la Gran Muralla China, una de las siete nuevas maravillas del mundo, en compañía de sus pequeños de 13 años, todos posando con una gran sonrisa. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fans, fue que la intérprete de All I Want for Christmas Is You subió a la construcción en vestido entallado de color negro y ¡con tacones! Algo que sus fans aplaudieron, pues sin duda recorrer los más de mil escalones por todo lo alto.

© IG: @mariahcarey Mariah Carey y sus hijos disfrutaron de un momento muy familiar en China

De hecho, la misma Mariah hizo eco sobre su hazaña de subir a la gran Muralla en tacones en sus redes sociales, en las que dejó en claro que aunque se lo hubieran advertido, tal vez no lo hubiera hecho de forma diferente. "¡En la Gran Muralla China! Alguien debería haberme advertido sobre los tacones (no es que hubiera escuchado)", dejando en claro que una diva lo es 24/7 y sin importar las circunstancias.

Hace unos días, Mariah Carey compartió en sus redes sociales que tras los días difíciles que atravesó, había vuelto al ruedo, para retomar su gira internacional. "De vuelta al trabajo. Han sido un par de semanas difíciles, pero aprecio mucho el amor y el apoyo de todos y no puedo esperar a ver a mis fans en China y Brasil. ¡Te amo!", dijo con cierta ilusión y completamente agradecida por todas las muestras de cariño que recibió tras la doble tragedia familiar que enfrentó recientemente.

La despedida de Mariah para sus familiares

Fue hace dos semanas cuando Mariah, a través de un comunicado enviado a People, confirmó que su madre y su hermana fallecieron el mismo día, sin revelar detalles de los decesos. “Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en una serie de trágicos acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, declaró al medio estadounidense. Debido a que no se revelaron las causas de los fallecimientos, no se tiene claro cómo fue que la familia perdió a dos miembros al mismo tiempo. “Me siento bendecida de haber podido pasar la última semana con mi mamá antes de que falleciera”. Mariah solicitó a los medios de comunicación cautela y espacio para asimilar este duro golpe familiar: “Aprecio el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento tan difícil”, finalizó.