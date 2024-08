Las memorias en las que Mariah Carey abrió su corazón sobre su relación familiar

Después de que Mariah Carey confirmó, a través de un comunicado de prensa, el lamentable fallecimiento de su mamá, Patricia Hickey y de su hermana mayor, Alison Carey, el mismo día, sus fans recordaron su agridulce relación familiar. En medio del duelo que atraviesa la cantante, en redes sociales se viralizaron varios fragmentos de las memorias que publicó en 2021 bajo el nombre de The Meaning Of Mariah Carey, donde abrió su corazón y compartió los capítulos más complejos que vivió en su hogar.

A pesar de que, al final de sus años, pudo reestablecer la conexión con su mamá, incluso, estuvo con ella una semana antes de su fallecimiento, la situación con su hermana Alison, se tornó más compleja con los años. Las revelaciones sobre su relación con la mayor de las Carey fueron las que tomaron más fuerza en redes, pues Mariah confesó que el distanciamiento con sus hermanos ocurrió en los años 90, luego del divorcio de sus padres, época en la que ella decidió irse a vivir con su mamá y Alison y Morgan, permanecieron con su padre, el afrovenezolano Alfred Roy Carey, quien falleció en 2002, a la edad de 72 años.

Después de mucho trabajo personal, Mariah se animó a compartir con el mundo un poco de su vida personal y de cómo, desde sus primeros años, se enfrentó a problemas con su propia familia: “Era más seguro física y emocionalmente para mí no tener ningún contacto con ella”, fue una de las revelaciones de Mariah que más han resonado tras el fallecimiento de Alison. En su libro, la cantante se sinceró sobre cómo la afectaron los problemas con todos los miembros de su familia: “Me han causado mucho dolor y confusión”, reconoció en sus memorias.

Según explica en esta publicación, fue gracias a la terapia y el trabajo interior que pudo resignificar los roles que jugaban los miembros de su clan en su vida: “Para mi cordura y paz mental, mi terapeuta me animó a cambiar el nombre y replantear a mi familia. Mi madre se convirtió en Pat para mí, Morgan en mi ex hermano y Alison en mi ex hermana. Tuve que dejar de esperar que algún día, milagrosamente, se convirtieran en la mamá y los hermanos mayores con los que fantaseaba”.

Una de las revelaciones más duras, fue sobre un evento que vivió con su hermana en la adolescencia: “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium”. Debido a la ríspida relación que tuvo con sus hermanas, la cantante no pudo reconciliarse con Alison, de hecho, la mayor de las Carey interpuso una demanda, que no prosperó, hace cuatro años, tras la publicación de biografía.

La reconciliación con su mamá

Mientras la relación con sus hermanos está completamente fracturada, en los últimos años, Mariah sí logró reconciliarse con su mamá, así lo plasmó en su libro: “A Pat, mi madre, quien, a pesar de todo, creo que hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda siempre”, le escribió en la dedicatoria de sus memorias.

Al interior de este, también le dedicó varios capítulos, en donde describió su relación como: “Llena de contradicciones y realidades encontradas. Nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido toro un arcoíris de emociones”. En 2020, incluso grabaron juntas un dueto, en el que por primera vez unieron sus talentos, ya que la cantante heredó de su madre esta virtud: “Fue sin duda la primera persona que me inspiró. Era cantante de ópera y todavía canta”, reveló en el pasado Carey.