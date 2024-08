Se revelan detalles de cómo fueron los últimos días de la hermana de Mariah Carey

Después del comunicado de prensa que emitió Mariah Carey en el que confirmó la muerte de su mamá, Patricia Hickey y la de su hermana mayor, Alison, se han revelado más detalles en torno a los decesos. Debido a que la cantante no especificó las causas de las muertes, poco a poco, los detalles han salido a la luz. En las últimas horas, un amigo cercano a la hermana de la cantante compartió cómo fueron sus últimos días, según contó, estuvo recibiendo cuidados paliativos desde hace un mes.

Su hogar, el lugar que la vio partir

David Baker, amigo y cuidador de Alison en sus últimos días, narró al Daily Mail pormenores de la situación que enfrentó la mayor de las hermanas Carey antes de morir. Afirmó que la familia estaba enterada de que la mujer de 63 años estaba atravesando por un delicado estado de salud, debido a varias afectaciones. La fuente reveló que pasó sus últimos momentos en su departamento, ubicado en la ciudad de Coxsackie, Nueva York.

El amigo de Alison confirmó que murió sin haberse reconciliado con Mariah: “Nunca llamó para ver cómo estaba su hermana”, declaró Baker. También habló de la inquietud que tenía su amiga por arreglar sus diferencias con la cantante: “Sé que su último deseo era haber podido, al menos, tener una conversación con Mariah”, confesó. En sus últimos días, Alison se sinceró sobre su complicada relación familiar: “Se sintió herida por la forma en la que su madre y Mariah la trataron, pero siempre tuvo sentimientos encontrados sobre su madre”, añadió.

Baker también compartió cómo vivió sus últimos días Alison a quien le sobreviven sus cuatro hijos, tres hombres y una mujer que se mantuvieron cercanos durante su agonía, sobre todo su hija quien la visitaba diario: “Se enfermó bastante rápido y un mes después ya no está. Se cumplió su deseo, murió en su propia casa. El amigo de Alison también negó que su deceso haya sido a consecuencia del cáncer o el VIH, con la que supuestamente había sido diagnosticada en los años 90 (Baker duda de esta versión), más bien atribuyó el deceso a una “falla orgánica interna”.

Un duro golpe familiar

Fue en sus memorias, The Meaning of Mariah Carey, publicadas en 2020, donde la cantante realizó una catarsis sobre su pasado y compartió detalles de su complicada relación con su hermana a quien acusó de haberle causado quemaduras de tercer grado, luego de lanzarle agua hirviendo: “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium (…) algo en mí se detuvo por todo ese trauma. Por eso a menudo digo: ‘Tengo 12 años eternamente”, escribió la cantante.

Esta semana, Mariah confirmó la noticia a través de un comunicado en el que compartió el dolor que le provoca haber perdido a dos miembros de su familia de un golpe: “Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en una serie de trágicos acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, informó a inicios de esta semana.