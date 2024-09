¡Es idéntica a Ángela Aguilar! El sorprendente parecido de la cantante y su sobrina impacta a sus fans

La dinastía Aguilar crece... y hace dos años llegó la más pequeña de sus integrantes, la hija de Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, de su primer matrimonio. Recientemente, Emiliano, quien también se dedica a la música, compartió una serie de imágenes con la niña, quien es fruto de su relación con una joven llamada Violeta. Dichas imágenes no dejaron indiferentes a sus fans, quienes destacaron el gran parecido de la nena con su famosa tía, Ángela Aguilar. De hecho, la propia intérprete, así como su padre y su hermano Leonardo Aguilar, reaccionaron conmovidos a la fotografía.

© @emiliano_aguilar.t Emiliano Aguilar con su nena, Ángela

"Está hermosa!!!! ❤️❤️❤️ ", escribió Leonardo Aguilar, en tanto Ángela usó un par de emojis para expresar su sentir acerca de la adorable foto: " 🥺❤️ ". Por su parte, Pepe Aguilar, el orgulloso abuelo de la niña, puso un par de emojis: "🙌🏼🙌🏼 ". Los seguidores del cantante de hip-hop no dejaron de señalar el gran parecido entre tía y sobrina. "Se parece mucho a Angelita", "Es una mini Ángela Aguilar", "Tiene los ojos y la sonrisa de su tía", "¡Qué fuertes son los genes de los Aguilar", fueron solo algunos de los mensajes por parte de sus seguidores.

© Getty Images Pepe Aguilar, feliz de trabajar con sus hijos.

Video relacionado

La hija de Emiliano lleva el nombre de Ángela, esto en un guiño a su hermana, quien al parecer no conoce a su sobrina aún. En octubre próximo, la primera nieta de Pepe Aguilar cumplirá dos años de vida, y es probable que, de nueva cuenta, Emiliano cautive las redes sociales con algunas tiernas postales de la niña.

Así es la relación de Pepe Aguilar con su hijo mayor

En una entrevista en abril de 2023, Pepe Aguilar indicó que no conocía a su nieta, quien reside en San Diego, California, con sus padres. “No conozco a la chavita físicamente, (solo) tengo fotos de ella", dijo en una entrevista con el programa mexicano Ventaneando (TV Azteca).

Todo apunta a que la situación familiar es la misma, pues en una conversación en febrero de este año con la periodista Adela Micha, el intérprete de Miedo indicó que no ha podido ver a su nieta. "Mi hijo mayor vive en San Diego", le dijo a la comunicadora, quien enseguida le preguntó si tenía una relación con él. "No la que yo quisiera, pero sí sé lo que hace... Su hija, porque ya me hizo abuelo", agregó.

Optimista sobre el futuro que le depara con su primogénito, dijo: "Obviamente me gustaría tener relación con él. Por las circunstancias que te estoy diciendo, no tenemos mucho contacto. Tenemos fotos, videos”, comentó en ese entonces. Si bien padre e hijo no tienen fricciones, su relación no es tan cercana, pero Pepe añadió que su hijo es más que bienvenido. "Él tiene siempre las puertas abiertas de mi casa", agregó.