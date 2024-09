Galilea Montijo niega ser dueña del millonario automóvil usado en 'La Casa de los Famosos'

Dispuesta a poner fin a cualquier especulación, Galilea Montijo rompió el silencio sobre el reciente rumor surgido a partir de la pasada gala del reality que conduce, La Casa de los Famosos. Fue el 8 de septiembre, cuando al anunciarse al nuevo eliminado del concurso, este abandonó la casa a bordo de un costoso automóvil Tesla, el cual se dijo era propiedad de Galilea. Ante el revuelo que provocaron estas versiones, la también presentadora del programa Hoy no guardó silencio, y puso fin a estos dichos para explicar qué ocurre con ese vehículo que se le ha adjudicado, el cual tiene un costo aproximado que oscila entre el millón y medio de pesos y los dos millones.

¿Es de Galilea el millonario auto Tesla?

Ávida como siempre a interactuar con sus seguidores, Galilea despejó las dudas en un breve video que ha circulado en redes sociales. En este clip, se le percibe tomando la situación con toda calma y sentido del humor. “Se pueden decir muchísimas cosas en redes sociales, pero lo que más me impresiona es la seguridad con la que lo dicen…”, dijo la tapatía en los primeros segundos de esta publicación, para luego poner fin a los rumores de una vez por todas. “Dicen que el Tesla que salió ayer es mío que, por cierto, qué bonito carro, pero desgraciadamente, tristemente, envidiablemente no es mío…”, afirmó.

A pesar de la fuerza que tomaron estas especulaciones, Galilea mantuvo su postura al llevar todo de la manera más amable. De hecho, quiso hacer partícipes a sus seguidores del instante de humor detonado por esta noticia. “Si ustedes dicen que es mío, por favor que el dueño o dueña me lo mande, un donativo…”, expresó sonriente y despreocupada. Con total seguridad, la conductora pasó la página de esta noticia, la cual tomó gran interés mediático tras la reciente salida del concursante de La Casa de los Famosos.

Risas y humor en el programa 'Hoy' tras el rumor

Como era de esperarse, el rumor del costoso automóvil fue tema de conversación durante la transmisión del programa Hoy la mañana del 10 de septiembre. Tras la presentación de una nota relacionada con las medidas que ha implementado un famoso para evitar que le roben sus joyas, Galilea dijo: “Yo tengo que... uno que me cargue el carro ¿no? No ves que tengo un carro de 2 millones de pesos, entonces necesito que alguien me lo cargue”. Acto seguido, Andrea Legarreta continuó con la broma, y Galilea agregó: “Es con el que salió Torpecillo. Lo uso para el super”.

Más allá de las risas, Galilea fue enfática al hablar de la reacción de algunos medios ante el surgimiento de este tipo de especulaciones. Específicamente, hizo alusión a la fuente de donde surgió tal versión que de inmediato acaparó la atención total del público. “Sabes qué me da más tristeza... que se trepen todos los demás medios que no investigan. Además, ya dije que no es mío, señores. El día que me hagan algo ya saben a quién le reclaman…”, explicó la presentadora durante la transmisión, siempre abierta a responder sobre lo que se dice ella.