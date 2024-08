Galilea Montijo sobre su relación con su mamá: 'Siempre tuvo inclinación por mi hermano'

Aunque Galilea Montijo creció en un entorno en el que el machismo era una constante, siempre supo que este tipo de conductas no iban con su manera de pensar. Incluso desde que era una niña, pues al ser la hija mayor le tocó ayudar con el cuidado de su hermano, pues su mamá consideraba que al ser hombre necesitaba ser atendido por ella. Algo de lo que habló durante la más reciente emisión de Netas Divinas, en donde con total apertura se refirió a la frustración que sentía cuando su madre le pedía que hiciera algo que su hermano perfectamente podía hacer.

Con la sinceridad que la caracteriza, la presentadora de La Casa de los Famosos México relató cómo fue que vivió esa etapa de su vida y la forma en la que llegaba a cuestionarse este tipo de conductas. "Soy la más grande y siempre tuvo inclinación por mi hermano. No había de comer, pero sí había para las clases del niño porque 'tenía mucho estrés' y yo desde chiquita decía: 'Pero ¿por qué todo él?’. (Mi mamá me decía): ‘Si vas a salir, lávale la ropa a tu hermano’. (Le preguntaba): ‘Por qué tengo que cocinar’. Me respondía: ‘Porque así es’”, expresó.

En ese sentido, Galilea compartió que pese a que era algo a lo que estaba acostumbrada, siempre se cuestionó que las cosas se dieran de esa manera al interior de su familia. “(Mi mamá me decía): ‘Porque las mujeres tienen que servir a los hombres’ y yo peleé muchísimo con mi mamá por esta razón”, señaló. “Conforme fui creciendo fui defendiendo mi posición” agregó.

Por otro lado, la presentadora enfatizó que ahora que ella es mamá, ha procurado no caer en este tipo de conductas, por lo que a su hijo ha tratado de educarlo en un sentido más abierto y con equidad. “Siempre pensé que el día que fuera mamá, y sabía que iba a ser mamá de un niño... Cae muchísimo la responsabilidad en nosotros las mamás en hacer niños machos o que se hagan niños machos”, finalizó.

La maternidad con un adolescente

Hace unos meses, Galilea Montijo se sinceró respecto a la forma en la que su relación con Mateo se ha transformado, ahora que el pequeño ha comenzado a entrar a la adolescencia. “Es horrible que te callen. A mí me pasa con Mateo en el futbol”, comentó la presentadora, durante una emisión del programa Netas Divinas, haciendo referencia a que al adolescente le incómoda que la presentadora lo anime desde las gradas: “Me dice: ‘Mamá, no grites’”, añadió divertida.

En ese mismo sentido, Galilea admitió que ha sido todo un reto crecer de la mano de su hijo: “Me dicen en terapia también: ‘No te pongas al nivel de la consciencia de un niño, porque tú como mamá tratas de entender, ‘¿Por qué me habla así?, ¿por qué me contesta así?’, si sabe que para mí es lo más importante, pero es imposible ponerse al nivel de la decisión del niño”, explicó la también conductora de Hoy.