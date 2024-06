Galilea Montijo habla del doloroso momento en que su padre la rechazó

Pocas veces Galilea Montijo aborda de manera pública temas de su vida pasada en el entorno familiar. Esta vez, la conductora de televisión tomó la iniciativa de compartir detalles sobre la relación con su padre, el señor Gustavo Montijo Talamantes, quien falleció en agosto de 2021. Aunque la tapatía ha trabajado el perdón hacia su progenitor, reconoce que siendo pequeña él se mantuvo ausente y de hecho llegó a rechazarla, un instante imborrable en su memoria. Con el corazón en la mano, Gali habló de ese duro episodio en una reciente charla dentro del programa en el que participa, Netas Divinas, enteramente sincera sobre la manera en que ha trabajado con esa situación.

© @galileamontijo Galilea Montijo habló como pocas veces de su padre.

Galilea y el triste episodio con su padre

En confidencia, Galilea evocó ese periodo de su vida en el que su padre fue para ella una figura importante, a pesar de que él y su madre no lograron vivir juntos. “Nunca se casaron, tuvo a mi hermano y a mí. Yo dejé de verlo, pero para mí sí había una figura, un papá que lo veía cada cuanto, y para mí era como un Superman. Hablaban de él y yo lo veía guapísimo…”, recordó la presentadora, enteramente conmovida al hablar de ese episodio de su historia personal.

Al ahondar en su relato, Galilea recuerda cómo fue que un día su padre tomó una actitud distante hacia ella, lo que la hizo cambiar de inmediato la percepción que tenía sobre él. “Yo me acuerdo perfecto que ahí fue donde se me derribó esa figura o por lo menos lo que yo creía de él. Mi mamá siempre nos llevaba con la familia de él en vacaciones… nos encontramos, la familia de él, los hermanos que íbamos como a una playa, y él… Yo me acuerdo de que escucho la voz y era: ‘Mi papá, mi papá’. Yo salgo de la camioneta (emocionada): ‘¡Papá!’. Él se me queda viendo y solamente recuerdo a unas niñas maldiciéndome, a una señora, me gritaban cosas horribles y yo no entendía nada y solamente voltee a verlo a él, y él lo único que hizo fue mirarme y agachar la cabeza…”, confesó.

© GettyImages Galilea recordó lo doloroso que fue para ella sentirse rechazada por su papá.

‘No tengo nada que perdonarle’

Galilea recordó la reacción de su madre, quien se encargó de cuidarla y de brindarle amor a lo largo de los años. Sin embargo, Gali tiene muy vivo el sentimiento que le generó sentirse rechazada por su papá, a quien asegura no tiene nada que perdonarle por sus acciones. “Sentí a mi mamá cómo me jaló, desde ahí le cuento eso a mi mamá y me dice: ‘¿Cómo te acuerdas de eso? Estabas muy chiquita’. Era la familia del señor, que yo no conocí, que yo no sabía y que no hizo nada, él sabrá. Mi mamá se quedó con esta parte de: ‘¿Por qué nunca lo perdonaste?’, porque él murió. Y yo le decía: ‘Es que no tengo nada que perdonarle’. Ni lo conocí, y lo poco que conocí fue esta parte rechazándome…”.

© @galileamontijo Galilea Montijo asegura que no logró conocer a su padre a profundidad.

La figura paterna de Galilea

A pesar de todo, Galilea se siente orgullosa de que sí hubo un hombre importante en su vida, pues siendo pequeña esta persona se encargó de cuidarla y cobijarla como un papá, según reveló en la profunda plática con sus compañeras de emisión. “Yo no puedo hablar de un papá, pero fíjate que sí tuve una figura paterna que fue mi abuelo, el papá de mi mamá. Yo tengo (en la memoria) a alguien que yo lo recuerdo tocando su manita llevándome él al kínder. Sí tengo ese recuerdo de mi abuelo…”, agregó.