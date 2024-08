Galilea Montijo revela cómo logra sus espectaculares looks para 'La Casa de los Famosos'

Ya han pasado cuatro semanas desde el inicio de la segunda temporada de La Casa de los Famosos y el reality show se ha convertido en todo un éxito. Y no solo por lo que sucede con todo los habitantes de dicha casa, sino también por todos los que forman parte de este gran proyecto desde afuera. Una de ellas es Galilea Montijo, quien además de ser la presentadora principal del show, ha acaparado miradas, pues en cada una de las apariciones que hace en este programa, consigue deslumbrar a todos con cada uno de sus atuendos con los que siempre da de qué hablar. Algo de lo que habló en el más reciente capítulo del programa Netas Divinas, en el que reveló cómo es que lograr armar cada uno de los espectaculares looks que muestra en este programa.

© IG: @galileamontijo La presentadora ha deslumbrado a todos con sus elecciones de moda

Luego de que Daniela Magun, compañera de Gali en Netas Divinas, cuestionara a las demás presentadoras si cada uno de los looks que presentan cuando están frente a las cámaras lo eligen ellas o cuentan con la ayuda de un experto, Montijo sorprendió con su respuesta, pues reveló que si bien, cuenta con la ayuda de su stylist de cabecera, ella prácticamente elige qué ponerse. "Para los programas (me ayuda) Aldo Rendón", compartió la intérprete, en un inicio.

Uno de los looks más icónicos de Galilea View post on Instagram

Sin embargo, más adelante en el show explicó cómo es que logra cada uno de sus espectaculares looks en las galas de La Casa de los Famosos. "Yo siempre le digo (a mi stylist): 'Compré estos vestidos, ¿cómo le hacemos'... En este caso, de La Casa de los Famosos, estoy (en el show) los miércoles el domingo, entonces me doy el miércoles el gustito de llevar unos jeans pero con mucho brillo, y ya el domingo le subimos (al nivel)", confesó.

Si bien, la también actriz admitió que en ocasiones no le atina con sus looks, se mostró orgullosa de sus elecciones de estilo, incluso de las más complicadas, pues siempre se divierte al armar sus looks. "A mi sí me gusta arriesgarme, aunque a veces la regamos por arriesgarnos, pero eso estyá padre, porque te diviertes con eso, yo creo que la moda es para divertirse", sentenció.

Un gran momento para Galilea

Sin duda alguna, Galilea Montijo se siente feliz por el grato momento que vive. Y es que además del éxito que ha tenido con proyectos como La Casa de los Famosos, la actriz se encuentra sumamente enamorada de su novio Isaac Moreno, con quien lleva poco más de un año de relación. “Cuando te sorprende (el amor) de esa manera, que no estaba en mis planes, (me siento) muy contenta, lo único que hago es agradecerle a Dios… Estoy muy contenta y en paz hoy…”, dijo la presentadora en una entrevista concedida a HOLA! AMÉRICAS.