¡Ya no ocultan su amor! Litzy y el chef Alfonso Cadena cocinan juntos por primera vez

Después de que Litzy confirmó su relación con el chef Alfonso Cadena , a quien conoció durante su paso por Masterchef Celebrity , la pareja ya no oculta su amor. Luego de que hace unos días compartieron su primera foto juntos en redes sociales, ahora los novios han hecho un especial guiño a sus fans en el reality de cocina, al realizar juntos una receta. A través de un video que ambos compartieron en Instagram, se dejaron ver enamorados preparando unas tostadas de cangrejo.

Por primera vez, la cantante cocinó junto a su novio

Su primera receta juntos

Por primera ocasión en un cuadro, Litzy y Alfonso mostraron una probabilidad de su relación. Después de un largo tiempo de no compartir en su cuenta de Instagram video de recetas, el chef Poncho regresó con contenido para sus seguidores con una invitada de lujo, nada más y nada menos, que su novia: “Después de mucho tiempo de no hacer videos cocinando, tenemos de invitada a una cocinera… ¡Litzy!”, con un tierno beso en la mejilla, el jefe de la cocina recibió a la cantante quien se mostró muy emocionada de participar en esta dinámica.

Visiblemente nerviosa, la ex integrante de Jean dijo: “Muy feliz de poder cocinar contigo. Gracias por invitarme”, comentó antes de comenzar con la preparación de unas deliciosas tostadas de cangrejo dulce. Echando mano de los conocimientos que aprendió en la realidad, Litzy se mostró muy segura cuando comenzó a preparar la leche de tigre que le pidió su novio con limón real y limón colima. Como en la realidad, fue el chef quien dio la pausa para la preparación que, en algunas ocasiones el dio a probar en la boca a su novia.

Fue a finales de agosto pasado, cuando Litzy compartió la primera foto junto a su novio, el chef Poncho, sólo un par de semanas después de que confirmó, durante su asistencia al programa Pinky Promise, donde contó que el flechazo se dio después de que concluyó el reality: “Sí, es verdad, encontré el amor. Fue después de Masterchef, por supuesto ahí lo conocí, no podíamos convivir mucho con los chefs, porque no se puede en realidad, por contrato, no pueden convivir con nosotros, ni darnos consejos, ni dar clases, ni nada de eso”, explicó sobre su relación.

Hace un par de semanas, Litzy compartió la primera foto junto al chef