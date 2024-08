Litzy rompe el silencio y confirma su relación con el chef Poncho Cadena

Cuando Litzy aceptó participar en Masterchef Celebrity nunca imaginó que el amor la sorprendería. Después de meses de especulaciones y tras ser captados juntos, por fin, la cantante confirmó su romance con el chef Alfonso Cadena Rubio, uno de los jueces del reality en el que la también actriz mostró su talento para en la cocina. Por primera vez, Litzy habló de su relación durante su visita al programa de Youtube de Karla Díaz, Pinky Promise, a donde acudió con Rossana Nájera, la ganadora Masterchef.

© IG @litzyoficial La cantante confirmó su romance con el juez de Masterchef Celebrity México

Un flechazo sorpresa

Después de disfrutar del inicio de su relación en privado, Litzy decidió hablar abiertamente de su relación: “Sí, es verdad, encontré el amor”, reconoció con una sonrisa en el rostro. A diferencia de lo que se podía suponer, la cantante explicó que el flechazo no ocurrió en el foro del reality: “Sí, obviamente después de Masterchef, por supuesto ahí lo conocí, no podíamos convivir mucho con los chefs, porque no se puede en realidad, por contrato, no pueden convivir con nosotros, ni darnos consejos, ni dar clases, ni nada de eso”.

Debido a las reglas del programa, Litzy y el chef decidieron seguir conociéndose, una vez que terminó el programa: “Ahí no había contacto directo, ni comíamos juntos, ni hablábamos, ni nada, hasta que salí del programa, empezamos a tener contacto, empezamos a hablar y a salir y ya, todo está increíble”, confesó. Por primera ocasión, la cantante se mostró abierta a hablar de esta nueva ilusión en su vida: “Sí, así fue”, añadió.

© IG @donponchocaden La cantante reveló que el amor surgió tras el reality

Además de confirmar su relación, Litzy se deshizo en halagos hacia su novio, a quien le tiene una gran admiración: “La verdad está increíble, estoy muy, muy feliz, además de que es un ser humano hermoso, es un gran profesional, es increíble en lo que hace, tiene 30 años trabajando y lo admiro muchísimo, hace cosas espectaculares, tiene una carrera impecable y eso está padrísimo”, confesó la cantante quien, a pesar de no haber ganado el programa, asegura que se llevó el premio mayor.

© IG @litzyoficial La cantante aseguró que está muy feliz con su relación con el chef Poncho Cadena

'Masterchef', un proyecto muy especial

A pesar de que, al principio fue retador tomar la decisión de ingresar a un reality, Litzy se llevó una grata sorpresa con este proyecto, así nos lo confesó, en exclusiva para HOLA! AMÉRICAS, a inicios de julio: “Los últimos años han sido un poco duros para mí en el sentido emocional. Perder un papá es muy complicado, y más cuando yo era tan apegada a mi papá. Pero desde que empecé MasterChef sentí que el alma me regresó al cuerpo, me empecé a sentir muy contenta, sentía a mi papá muy cerca todo el tiempo, lo sentí que me acompañó durante la competencia. Me empezaron a pasar cosas como muy especiales, muy mágicas, y entonces me siento muy bien. Estoy muy contenta, mi corazón está feliz y pues eso está increíble”, nos confesó.