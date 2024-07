Sincera, Litzy nos comparte cómo 'MasterChef Celebrity' ha sido su consuelo en medio del duelo

¿Cómo ha sido ponerte a prueba en un programa televisivo como MasterChef Celebrity?

Estoy fascinada. La verdad es que al principio yo no estaba tan segura de hacerlo, porque al final es un reality show y a mí los reality shows me dan un poco de miedo, esa es la verdad. Yo hice uno hace 20 años en Estados Unidos, en Telemundo, era de actuación… La verdad es que cocinaba muy poco. Siendo actriz y cantante y viajando tanto y todo, para mí es muy difícil mantener la constancia en la cocina. Entonces no tenía mucha experiencia y me dio miedo, como que dije: ‘No sé, no sé si lo voy a hacer bien, no sé si voy a hacer el ridículo’. Entonces al final tomé la decisión de hacerlo y la verdad es que no me arrepiento… nunca me imaginé poderme enamorar de la cocina como lo hice.