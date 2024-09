La espectacular e íntima boda de Arap Bethke y Anna Tazzer [EXCLUSIVA]

¿Cómo fue el momento de su compromiso y de esa ceremonia espiritual en Kenia?

Anna: "Estuvo espectacular porque Arap nació en Kenia, vivió ahí los primeros años de su vida y no había regresado. Cuando empezamos a planear un viaje especial, decidimos ir a Kenia. En realidad ya teníamos fecha de boda, plan de boda y todo, pero todavía no me había dado el anillo.

Yo no sabía exactamente qué iba a pasar y de repente me lleva en un jeep padrísimo a una aldea Masai. Pero real, no creas que era un lugar turístico, era realmente una aldea Masai. Nos recibieron como en casa, divinos; de repente, nos bajamos del coche, al hombre se lo llevaron con los hombres, a mí me llevaron con las mujeres, nos metieron a sus casas, nos prestaron su ropa y yo decía ‘¿qué está pasando?’.

De repente me dice: ‘Sorpresa, nos casamos. Hay una boda sorpresa’. Hicimos una ceremonia de lo más hermosa en la que los ancianos de la tribu nos dieron sus bendiciones, de repente se llenó de niños que vinieron a cantar y a bailar con nosotros y terminando la ceremonia se hinca, me dice unas palabras hermosas y me da el anillo. ¡Fue muy especial!".

Arap: "Yo venía preparando esto desde hace un rato y justo no le había dado el anillo. Por mi parte estaba diseñando un anillo muy bonito con un amigo diamantero muy lindo, y preparamos algo muy especial. Ella no se podía enterar. Nada de nada. Y cuando llegamos a esta aldea yo tenía el anillo en la bolsa del pantalón. El líder de la tribu me dijo que cuando fuera el momento me daría una señal y entre los cánticos, los bailes y todo esto nunca me dieron la señal. Entonces después de que el anciano nos dio la bendición, le dije unas palabras, y como traía toda la ropa de los masais encima, no podía meter la mano al bolsillo y no encontraba el anillo. No quería que se dieran cuenta. Finalmente salió, me hinqué y le dije que si quería casarse conmigo y me dijo que sí y después de eso fue muy lindo porque nos abrazamos.

Yo estaba muy feliz, nervioso también, pero muy emocionado, y después llegaron todos los niños de la aldea y empezaron a bailar con nosotros y nos llevaron a toda su aldea, como si estuvieran presentándonos como nuevo matrimonio. El líder nos llevó a casa de su mamá y nos ofrecieron algo de tomar, y después nos llevó a caminar por la naturaleza".

Anna: "La gente más generosa y amorosa que yo he conocido en mi vida. Para mí eso fue de lo más especial de ese momento, que fue rodeada de personas verdaderamente únicas. He conocido mucha gente hermosa en todo el mundo, pero la gente de Kenia tiene algo muy especial. Son increíblemente nobles, increíblemente amorosos, increíblemente generosos. Para mí, que haya sucedido rodeada de la energía de esta gente tan mágica y tan especial fue muy único".