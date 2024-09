Arap Bethke y Anna Tazzer se han casado en una romántica ceremonia en la Ciudad de México

Para Arap Bethke y Anna Tazzer son horas de mucha felicidad. Y no es para menos, pues este fin de semana, la pareja finalmente ha sellado su amor en una romántica ceremonia que se ha realizado en la Ciudad de México, a la que han asistido las familias de los ahora esposos y su círculo más cercano, quienes han sido los testigos del gran amor que los une. Una ocasión en la que ¡HOLA! ha podido estar presente y de la que compartirá en exclusiva los momentos más especiales, las primeras impresiones de los novios, así como imágenes únicas de esta fecha tan significativa para el actor y la escritora, próximamente.

© Líderes Latinos Arap Bethke posó para ¡HOLA! en una exclusiva sesión para el día de su boda

La boda de Arap y Anna se ha llevado a cabo en la zona de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, al interior de la hermosa casa de estilo italiano de Ana Rita González y Gerardo Tazzer, padres de la novia, en un ambiente sumamente íntimo y romántico, en el que las velas y las flores blancas fueron los elementos perfectos para hacer de esta velada la más especial para todos los presentes y, por supuesto, para los novios.

Las primeras imágenes de la boda de Arap Bethke y Anna Tazzer View post on Instagram

Además de la presencia de sus respectivas familias, entre los invitados también estuvieron algunos amigos famosos de los recién casados como Sebastián Rulli y Angelique Boyer, demás de Fabiola Guajardo, Héctor Hernández-Pons, Mariano Martínez y Brenda Alemán. Una velada en la que los presentes pudieron celebrar el amor de Arap y Anna con música de un cuarteto de cuerdas que tocó durante la ceremonia y parte de la recepción, pero también al ritmo del mariachi, infaltable en este tipo de festejos.

Si bien, Arap Bethke se ha caracterizado por ser muy discreto en temas del corazón, en una reciente entrevista dejó entrever su intención de llegar al altar del barzo de Anna Tazzer. “Mi novia y yo estamos pensando en matrimonio, todavía no sabemos bien, ahorita los dos traemos muchos proyectos, ya veremos si el trabajo nos lo permite. Estoy con este proyecto, grabando novela, no me da tiempo ni de cuidarme a mí mismo”, compartió en junio pasado en entrevista con TV Notas.

En ese mismo sentido, reveló cómo es que se había dado su relación hasta ese momento con la escritora y productora de programas como Netas Divinas y ¿Quién es la Máscara?. “Ahorita cada uno está viviendo en su casa, tenemos agendas muy complicadas, trabajamos mucho. Ella es escritora, también está dentro de este medio, entonces sabemos cómo son estos horarios, aquí estamos.

© IG: @arapmx Arap Bethke y Anna Tazzer han hecho eco de su amor en redes sociales