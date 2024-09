Conmovida, Ana Brenda Contreras revela que ha perdido al bebé que esperaba

Aunque para Ana Brenda Contreras no siempre es fácil abrirse de capa respecto a situaciones muy personales e íntimas, cuanto se trata de visibilizar ciertos temas que podrían parecer tabú, es la primera en alzar la voz. Tal y como lo ha hecho recientemente en sus redes sociales, donde con los sentimientos a flor de piel habló del momento tan sensible que atraviesa, compartiendo con sus seguidores la lamentable noticia de la pérdida de su bebé.

A través de su perfil de Instagram, la intérprete ha compartido un mensaje en el que a corazón abierto se ha referido a la etapa de vida que enfrenta y a la forma en la que ha logrado hacer frente a los sentimientos que han invadido su corazón tras esta experiencia. “Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos, poco se habla de ello y también se vale, lo quiero contar porque sucedió, fue real y porque me sentí sola, aunque sé que no lo estoy. Hablar sana”, expresó al inicio de su mensaje.

Ana Brenda reflexionó respecto el poco tacto que en ocasiones se tiene a la hora de tocar estos temas, por lo que pidió evitar seguir haciendo preguntas incómodas a las mujeres y a las parejas que no tienen hijos. "Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico. Y aunque el camino es personal e igual de importante, de la manera que sea es muy duro, es por esto que NO se pregunta: ‘¿Para cuándo el bebé?’, ‘Ya embarázate’, ‘¿Quieren tener hijos?’, no se supone que uno está embarazada en fotos y se comenta", expresó de manera tajante.

De hecho, la intérprete reveló que, un día después de haber perdido a su bebé, varios medios de comunicación la cuestionaron respecto a su maternidad, sin tener idea de lo que ella estaba pasando. "Al siguiente día que pasamos por esta experiencia me topé con un grupo de reporteros con todas estas preguntas, como muchas mujeres con la familia y amigos, muchas parejas, como señal clara de que es algo que hay que visibilizar, nunca sabes la batalla que cada quien esté librando", compartió, revelando cómo es que se encuentran ella y su esposo, Zacarías Melhem, tras este duro momento. "Ya han pasado semanas y estamos bien, con un angelito más en el cielo. Mi amor y visibilidad a todxs los que pasan por una pérdida", finalizó.

Ana Brenda pide empatía y prudencia

Cabe recordar, que hace unas semanas, Ana Brenda Contreras se econtró con la prensa en un evento, en donde no pudo escapar de los cuestionamientos respecto a su maternidad. Un instante en el que con total seriedad, pidió a los medios ser más empáticos y dejar de hacer ese tipo de preguntas. "Ojalá se pueda, es un tema sensible creo que para muchas mujeres; para mí en lo particular puedo decir que lo es, entonces ojalá se pueda, yo qué más quisiera", expresó la actriz, en declaraciones retomadas por el programa Despierta América. "Más bien creo que qué imprudencia (preguntar sobre un embarazo). Cada quien, pero más bien es una imprudencia. Pero eso, como muchas cosas; de repente a la gente le preguntan ‘¿Ya te vas a casar?’, ‘¿Ya vas a tener novio?’ o ‘¿Ya vas a trabajar?’, igual y alguien no encuentra trabajo", puntualizó.