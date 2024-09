Belinda se sincera sobre los rumores: ‘No me sorprenden los chismes, ya estoy muy acostumbrada’

Este año, Belinda ha sorprendido a sus fans con una nueva faceta como artista, pues ha incursionado en el regional mexicano de la mano de importantes figuras. Pero no solo ha explorado un nuevo género, sino que también ha volcado en su música algunas experiencias que ha vivido, como lo fue su romance con Christian Nodal. Recientemente, la intérprete de raíces españolas se sinceró sobre las críticas y los rumores de los que ha sido blanco desde hace tiempo, y contó cómo se ha desahogado a través de sus canciones.

© Grosby Group Belinda se sinceró sobre las críticas y rumores de los que ha sido blanco.

En entrevista con la revista Rolling Stone en Español, Belinda contó que todas aquellas versiones que han circulado en torno a su vida fueron parte de la inspiración detrás de La Mala, tema que lanzó el mes pasado. “Ha sido muy liberador y empoderador. Al final, en esta vida entendí que la gente nunca va a estar feliz con nada, siempre va a haber un ‘pero’”, comentó.

‘Beli’ confesó que “antes vivía para complacer a los demás, pero es un tema de nunca acabar, porque al final, con quien voy a vivir siempre, a quien tengo que complacer, y con quien tengo que estar feliz y sentirme cómoda, es conmigo misma”, comentó la cantante de 35 años, quien debutó en el medio del entretenimiento siendo apenas una niña.

© Instagram @belindapop Belinda dijo estar acostumbrada a las críticas.

“La gente siempre va a hablar, y desgraciadamente, en estos tiempos la gente se le hace mucho más fácil hablar mal que bien. Cada vez que me dicen algo, les digo: ‘Sí, escucha La Mala”, contó. La cantante explicó que es imposible que le resultaría imposible salir a desmentir todos los rumores sobre su vida. “Imagínate, si tuviera que ir por la vida aclarando cada cosa que inventan de mí, tendría que hacer una conferencia de prensa todos los días”, dijo divertida.

Por ello, para la cantante la música ha sido la mejor forma de expresarse y también de desahogarse. “Hablo a través de la música porque a eso me dedico, al arte”, confesó. “No me gusta meterme en la vida de los demás, ni opinar sobre nadie porque no tengo ni idea lo que tenga que ver con la vida privada de otras personas. No me sorprenden los chismes, ya estoy muy acostumbrada, sé que las personas que hablan de mí es porque necesitan hacerlo, porque no tienen otra cosa más importante que hacer”, reflexionó.

© Instagram @belindapop Belinda se mostró a favor de desahogarse a través de la música.

Música con dedicatoria

Además de La Mala, la cantante ha lanzado los temas Cactus y 300 Noches, los cuales forman parte de su próximo material discográfico. Algunos fans han encontrado en las letras de estas canciones algunos posibles guiños a su vida personal, y eso no es de extrañar, pues ella misma reveló desde el año pasado que su música tendría dedicatoria.

“Este disco es muy personal, nuevo, todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quien es cada canción”, anticipó Belinda en noviembre del año pasado durante un concierto en México. “Eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, no me gustan los líos, los problemas, pero hice catarsis a través de la música en el estudio y simplemente dije: ‘Bueno, yo también tengo algo qué decir, pero a través de la música’”, confesó entonces.