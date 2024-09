Camilo y Evaluna reaccionan a los rumores sobre su vida y matrimonio

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner han conquistado al público no solo con su música, sino también con su sencillez y simpatía. La joven pareja suele ser muy transparente acerca de su vida más allá de su faceta artística, y en sus redes sociales han compartido algunos detalles sobre temas como la paternidad. En un video reciente, los cantantes han abordado algunos rumores y reportes de prensa sobre ellos, reaccionando de lo más divertidos.

© YouTube/ Camilo y Evaluna Camilo y Evaluna han sido muy honestos con sus seguidores.

Como parte de su ya tradicional lunes de Camilo y Evaluna, los intérpretes publicaron un video en YouTube dedicado a lo que se dice de ellos. “De nosotros se dicen muchas cosas”, comentó Evaluna. “Pero a veces salen cosas muy chistosas y nosotros la verdad es que nunca decimos nada al respecto, porque estamos muy ocupados riéndonos de esas cosas y ninguna nos la tomamos en serio”, agregó Camilo.

“Entonces, Manuela, mi cuñada, hermana de Camilo y digital strategist de La Tribu, nos hizo una carpeta con varias cositas que ella va sacando del internet”, agregó la hija de Ricardo Montaner antes de dar inicio a su revisión de titulares de prensa. “Qué peligro, critican a Camilo por arriesgar a Índigo, Hija de Camilo y Evaluna se viraliza por decir groserías, usuarios cuestionan su mala educación”, leyó el intérprete de Vida de Rico, mientras él y su esposa se esforzaban por contener las risas.

© Instagram @camilo Camilo y Evaluna han sido blanco de críticas por la forma en que asumen su paternidad.

“Lo de la mala educación sí puede ser verdad”, bromeó el colombiano. “Ya está lista para decir esas cosas”, agregó Evaluna divertida luego de que su marido leyera algunas líneas del artículo.

“Camilo le falla a Evaluna e implora su perdón ante sus followers”, leyó Evaluna con una expresión de incredulidad que también alcanzó al cantante. “De qué me estás hablando tú, qué hiciste”, cuestionó la también actriz a su esposo, mientras trataba de entender a lo que se refería la nota.

Divertidos, Camilo y Evaluna reaccionan a lo que se dice de ellos (IG @camilo)

“¿Se acabó el amor? ¿Qué? No, mi amor”, expresó Camilo luego de leer otro titular. “Camilo y Evaluna anuncian su separación”, agregó ella citando un encabezado. “¿Qué? ¿Qué me quieres decir?”, continuó para luego leer de qué trataba el artículo. La pareja siguió leyendo lo que se ha publicado de ellos, riendo incluso a carcajadas al no dar crédito de las versiones que han circulado sobre su vida.

La importancia del buen humor

Después de leer titular tras titular, y reírse de algunas descabelladas afirmaciones sobre su vida en pareja y sobre la crianza de sus hijas, Camilo hizo un puntual llamado: “Este mensaje es para llamar a la excelencia, si van a hacer noticias falsas de nosotros, que sean una chimba de noticias falsas”, propuso. Antes había elogiado en tono de broma un artículo en el que se insinuaba que él es illuminati, pues dijo que al menos la persona que lo escribió se había tomado su tiempo para investigar.

© Instagram @evaluna Evaluna y Camilo comparten el buen sentido del humor.

“Quería sumar que creo que el sentido del humor es algo importante”, destacó Camilo. “Como ya sabemos que, no importa lo que hagas, hagas algo bien o algo mal, te van a tirar tomates, es importante tener sentido del humor. Para poder ver todas esas cosas que dicen y no dejar que te afecte y que te duela”, dijo Evaluna. “A mí antes me dolía un montón”, admitió.

“Si ustedes se ríen de ustedes mismos nadie se va a poder reír de ustedes, esa es la verdad, ríete tú primero antes de que los demás se rían”, aconsejó el cantante.