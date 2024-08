Camilo y los Montaner se vuelcan en cariño por el cumpleaños de Evaluna

Evaluna Montaner acaba de cumplir 27 años, un festejo que ha sido especialmente significativo para ella, pues tuvo lugar apenas unos días después del nacimiento de Amaranto, se segunda hija. En este cumpleaños tan especial, la joven mamá recibió las más sentidas felicitaciones, empezando por la de su esposo Camilo Echeverry, su padre Ricardo Montaner y más integrantes de su familia.

© Instagram @camilo Evaluna acaba de convertirse en mamá de dos con el nacimiento de Amaranto

“¿Cómo puedo yo homenajearte más de lo que lo he hecho ya? ¿Cómo puedo yo regalarte algo que te sorprenda? Si tú me has dado los dos regalos más valiosos de mi vida”, escribió Camilo al inicio de una publicación en Instagram, refiriéndose al papel de Evaluna como madre de sus amadas Índigo y Amaranto.

“Te amo y te admiro caminando descalza sobre todos los terrenos. Sigo aprendiendo de ti. Casi 10 años juntos y sigo siendo cinturón blanco”, continuó el colombiano en su mensaje, el cual acompañó de un lindo video de Evaluna relajándose en la piscina y mostrando su pancita de embrazo en todo su esplendor. “Me encontré este video y me enamoré 700 nuevas veces de ti. Te amo. Ah... y feliz cumple”, agregó.

El tierno video de Evaluna en su embarazo con el que Camilo la felicitó en su cumple

“Tuya para siempre. Te amo. Afortunada de tenerte”, respondió la cantante conmovida ante la emotiva dedicatoria de su marido.

El intérprete de Tan Enamorados no se quedó atrás, y también le dedicó un mensaje especial a Evaluna. “Feliz cumple amada hija… Siempre vas a ser mi niñita. Me da un inmenso sentimiento verte tan feliz y le doy gracias a Dios por haberme elegido para ser tu papá… @evaluna te amo”, escribió Ricardo junto a un video de su hija muy sonriente mientras el viento jugaba con su pelo.

© Instagram @montaner Ricardo Montaner felicitó a su amada hija por sus 27 años.

Marlene Rodríguez, esposa de la cantante, también usó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a la cumpleañera. “Tú eres mi bebecita @evaluna, te amo, pipa”, escribió en sus historias de Instagram sobre una bella foto madre e hija envueltas en luces de colores. Y en su habitual post de agradecimiento, la productora dio gracias “por mi hija de 27 y con una familia preciosa, en ti”. La joven intérprete respondió a su mamá escribiendo “feliz día de parto para ti mimita”.

© Instagram @marlenesalome Marlene Rodríguez compartió un bonito posado madre e hija con Evaluna.

Sara Escobar, esposa de Mau Montaner, también le dedicó un post a su cuñada por su cumpleaños. “Te amo hermanita”, escribió sobre un collage de fotos de momentos de ambas. Otra de las felicitaciones que Evaluna recibió en su día provino de Paola Gaudelli, esposa de su medio hermano, Héctor Reglero. “Esta belleza está de cumpleaños, ¡te amo mamacita!”.

© Instagram @saraescobar Evaluna recibió una linda felicitación de su cuñada Sara Escobar.

Feliz y empoderada como mamá

El año pasado en una sincera charla con su cuñada Stef Roitman y Eliane Gallero para el podcast Pensándolo bien, Pensábamos mal, Evaluna habló de cómo le ha resultado empoderador el convertirse en madre. “Siento que me da ‘cosita’ pensar ¿cuándo dejó de ser empoderador ser mamá que se queda en casa a cuidar a sus hijos?... Yo me siento empoderada del mundo que escogí”, expresaba.

En aquel espacio, la esposa de Camilo contó además la decisión que tomó cuando estuvo embarazada de Índigo. “Yo tuve un embarazo bastante guiado por fe, no tuve eco, todo fue con la partera, que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo. Así fue las cuarenta semanas de embarazo, no lo vi nunca, no sabíamos si era niño o niña. Obviamente había como un miedito de decir: ‘¿Será que todo está bien?’”, contó.