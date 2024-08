Evaluna y Camilo explican por qué decidieron tener a sus bebés en casa

En el hogar de Camilo y Evaluna las cosas han cambiado por completo desde principios de mes, cuando recibieron en casa a su segunda hija, Amaranto. La bebé los tiene plenos y emocionados en esta nueva etapa familiar, en la que vuelven a descubrir la dicha de tener a una recién nacida en casa, tal como lo hicieron dos años atrás, cuando nació Índigo, su primogénita. Emocionados por compartir todos los detalles del alumbramiento de la pequeña Amaranto, los felices papás recordaron con un video cómo fue la llegada de Indi, explicando a sus seguidores la razón por la que decidieron que sus dos hijas nacieran en la comodidad de su casa y no en un hospital.

© @camilo Camilo, Evaluna e Índigo en el parto de Amaranto

"Lo que más me ayudó fue que mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser doula y ella me compartía todo lo que estudiaba y me parecía fantástico", revela Evaluna, quien en el video aún luce su pancita de embarazo, pues fue grabado antes de la llegada de la cigüeña.

La cantante e hija de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez recordó cómo desde muy pequeña se veía a sí misma teniendo a sus bebés en casa. "Cuando imaginaba mi parto, me lo imaginaba así. Nunca me lo imaginaba en una clínica, porque crecí con toda esa información ahí. Tienes todas esas opciones para poder parir en casa o en la clínica", detalló.

Evaluna agregó que otro gran apoyo para tomar esta decisión fue que Camilo estuviera en la misma página que ella. "Todas nuestras abuelas, y de ahí para atrás, todos nuestros ancestros confiaban en el cuerpo de la mujer como un vehículo capaz de dar a luz sin demasiada intervención. Veían el embarazo no como sinónimo de enfermedad, sino como poder y fuerza", dijo el cantante colombiano.



Video Relacionado

Y ella agregó: "Para mí estaba muy claro que el cuerpo de la mujer está hecho para parir de la manera más natural posible. Dios nos creó con esa habilidad y ese poder fantástico. Y también rodearme de personas que confiaban en que yo lo podía hacer".

Un parto asistido y el miedo de por medio

Antes de anunciar su segundo embarazo, Camilo y Evaluna revelaron que durante la dulce espera de su primera hija no acudieron a chequeos médicos y escuchaban el corazón de su hija de la manera más natural a través de la pancita de la futura mamá. Para el momento del alumbramiento, la pareja contó la ayuda de una partera, quien desde el principio los llenó de seguridad y confianza. Y durante el parto, Camilo se apoyó en la tranquilidad que veía en ella para saber que todo estaba en orden y las cosas marchaban a su ritmo.

Para muchas mujeres, el momento del parto puede ser sinónimo de miedo por el dolor tan fuerte, pero Evaluna se mantuvo serena, pensando que "el miedo al dolor es peor que el dolor". Y explicó: "Le tuve miedo al dolor casi todo mi embarazo porque todo el mundo te cuenta que es el dolor más intenso que vas a sentir en tu vida. Y sí, pero ese dolor duró dos días. Ya en el parto, no sentí miedo.



Sobre el temor de que algo saliera mal y no estar en un hospital para recibir ayuda médica de ser necesario, Evaluna aclaró: "No tuve miedo porque nuestra partera es súper responsable. Ella ve desde antes si hay algo y nos dice si es necesario ir a una clínica. Era más miedo de estar tan cansada y no poder lograrlo".

Camilo fue parte de todo el proceso y estuvo junto a su esposa en cada instante, algo que ella reconoció: "En muchos momentos sólo nos sentía ahí a nosotros dos. Siento que tú viviste y sufriste todas las contracciones conmigo. Yo sentí el dolor pero tú las sufriste de verdad. Pude apoyarme físicamente en ti, colgaba todo mi peso".

Finalmente, luego de 29 horas de labor de parto, nació Índigo, iluminando las vidas de ambos como jamás imaginaron. "Después de verte a ti, me doy cuenta de que soy capaz de mucho más de lo que creo", aseguró Camilo a su esposa en un gesto de respeto y admiración.