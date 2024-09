Ilusionada, Ale Capetillo celebra el cumpleaños de su prometido

La celebraciones no terminan para Ale Capetillo y Nader Shoueiry, quienes a unas semanas de haberse comprometido vuelven a estar de manteles largos. Y es que este fin de semana, el prometido de la influencer festejó su cumpleaños; una ocasión en la que el joven de origen libanés se dejó consentir por su futura esposa, quien se ha encargado de hacer de este día el más especial para él. Algo de lo que Ale dio muestra en sus redes sociales, donde ha compartido algunos vistazos de la romántica celebración que organizó para Nader, así como las lindas palabras que le dedicó.

© IG: @alecapetilloga Ale Capetillo y su prometido Nader nuevamente están de celebración

A través de su perfil de Instagram, Ale compartió un video en el que se dejó ver en un momento de lo más especial, acompañada de su perro y su novio, disfrutando del hogar que han comenzado a construir desde hace algunos meses. De hecho, en el mensaje que la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo escribió al pie de la publicación, destacó que esta es la primera vez que celebran viviendo bajo el mismo techo. "Primer cumpleaños construyendo juntos… Felicidades a mi compañerito y el habibi de todas las hermanas", expresó conmovida.

Por otro lado, en sus historias de Instagram, la intérprete reveló cómo fue celebraron esta fecha tan significativa, llamando la atención el hecho de que Nader haya querido cenar comida mexicana como parte de su festejo. "Nader, hermano, ya eres mexicano", expresó Ale divertida, al compartir detalles de los platillos y bebidas de mezcal que degustaron durante la velada.

El amor la sorprendió en Madrid

En septiembre del año pasado, Ale Capetillo publicó un texto en sus redes sociales, en el que reconoció que Cupido la sorprendió con esta relación: “Si me hubieran dicho hace tiempo que me enamoraría de alguien de otro continente, de otra cultura y que me estaría comunicando en inglés durante mi relación, jamás te hubiera comprado la historia y hoy estoy viajando y conociendo el mundo con mi compañero libanés. Si te dejas llevar la vida te sorprende”, escribió.

Cabe destacar, que durante una dinámica de preguntas y respuestas que Ale organizó en sus redes sociales, la influencer reveló cómo fue que conoció a su guapo novio. “Lo conocí en un bar, después él pensó que yo era de Marruecos y le dije: ‘No, hermano, soy latina, soy mexicana’”, relató la también modelo. “Luego nos vimos en la casa de un amigo que tenemos en común y después, por coincidencia, nos vimos en otro lugar. El chiste es que nos vimos muchas veces y el chico me pidió mi número”, siendo esta la historia de cómo fue que la vida los llevó a coincidir.