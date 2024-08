Alessandra Villegas confiesa los motivos por los que no se ha casado con Daniel Sarcos

Alessandra Villegas y Daniel Sarcos forman una de las parejas favoritas de la televisión, con una historia de amor que inició en 2011 en los foros de Telemundo, cuando ambos coincidieron como presentadores de Una Nuevo Día (ahora llamado Hoy Día). En ese entonces defendieron su relación y contra todo pronóstico demostraron que su amor es sólido y real. Gracias a ello, en 2019 formaron una familia con la llegada de su hijo, Daniel Alejandro, una complicidad que se nota en cada publicación personal que ambos hacen en las redes sociales. Sin embargo, con 12 años de historia juntos, queda una pregunta en el aire: ¿Habrá boda pronto? A través de su cuenta en Instagram, la venezolana respondió y explicó los motivos por los que no han pasado por el altar.

© IG: @alessandraville Alessandra Villegas

"La verdad es que tenemos que echar el tiempo atrás. Una de las razones por los que no nos hemos casado es que él tiene tres divorcios y yo dos intentos (de boda)", dijo en su sección Alessandra for Real.

La también reina de belleza desechó aquellos rumores de que las parejas con mucho tiempo de novios suelen separarse poco tiempo después de contraer nupcias. "La razón número uno creo que es porque ambos traíamos en el tema demasiado equipaje, con todo esto del compromiso, de las relaciones con anillo y dijimos: 'Probemos algo diferente'. Y hasta ahora nos ha funcionado", explicó con el éxito de su fórmula como ejemplo.

Alessandra, quien además es diseñadora confesó que en esta cuestión, ha sido ella quien ha dado el primer paso: "Yo le he propuesto matrimonio a Daniel en varias ocasiones". Y segura de su amor, continuó: "Si con alguien me casaría, me casaría con él. Y yo sé que él conmigo también".



La pareja no tiene ningún impedimento en jurarse amor eterno; sin embargo, no está del todo convencida en lo que todo eso implica, incluyendo el gran gasto que se hace para la fiesta de una boda. "Es un montón de plata. Yo prefiero hacer un viaje, comprar una propiedad o por lo menos (el pago) inicial para algo", dijo. Y dejó claro que la idea de algo íntimo podría ser complicado porque Daniel tiene gustos extravagantes. "No es que él va a casarse en cualquier fiestecita. Si han visto sus dudas anteriores, siempre han sido un show. Entonces yo creo que él quisiera una boda así. Él es más como que la novia y yo más el novio", continuó con humor.

Un tema que hablan con frecuencia

Si bien hay parejas que por no cambiar nada en la relación omiten hablar de compromisos a futuro, en el caso de Alessandra Villegas y Daniel Sarcos es todo lo contrario. "Desde que nació el Churri, o sea nuestro hijo, lo hemos hablado más y más frecuentemente, como por seguridad, por el tema familia", dijo.

© IG: @alessandraville Alessandra Villegas y Daniel Sarcos

Reflexiva, continuó: "Al final del día yo creo que la gente se casa porque las mujeres se quieren casar cuando son parejas. La mujer es la que dice 'Quiero el anillo, te doy el deadline. Nos casamos o esto se acaba'". Alessandra, quien confesó que no ha hecho ese tipo de presión en Daniel, añadió que ahora que es madre, es un tema que ha dado más vueltas en su mente: "Y a Daniel sorpresivamente, también", añadió.

Finalmente, en una dinámica con sus seguidores, pidió su opinión para decidir si casarse o no, o si organizar una gran fiesta en lugar de una celebración íntima.