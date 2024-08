Con mucha alegría y lleno de energía, así ha sido el esperado regreso de Daniel Sarcos a 'Hoy Día'

Esta es una gran semana para Daniel Sarcos y el público de Hoy Día, pues luego de seis años, el venezolano volvió al set como conductor invitado y permanecerá ahí hasta el viernes. Una gran noticia que el mismo presentador confirmaba a sus fans hace unos días y que lo lleva de regreso a la que fue su casa desde que inició el proyecto en 2011, hasta su salida voluntaria en 2018. A través de sus redes sociales, Daniel se mostró muy emocionado por volver a los foros de Telemundo, y desde muy temprano, compartió con sus seguidores el detrás de cámaras de la edición de este lunes.

"¡Hola! Hoy tengo el honor de compartir con toda la familia de Hoy Día en Telemundo", expresó. Mientras avanzaba por el foro, aprovechó para mostrar en cámara a Penélope Menchaca y elogiarla por cómo se prepara para el matutino. "Miren quién está ya trabajando. Su reputación de persona trabajadora y profesional no se la ha ganado en vano, mírenla. Mientras yo grabo, ella está pasando sus textos en la computadora", añadió mientras Penélope, a lo lejos, advertía que hablaban de ella y sonrió para el video de Sarcos.

"Es una mujer profesional igual que todo este grupo de técnicos", continuó mostrando al staff del foro e inyectando esa alegría y energía con la que lo conoce el público del programa, que desde 2021 dejó de llamarse Un Nuevo Día. Daniel provocó la reacción de la gente en el set a sólo minutos de entrar al aire para iniciar la semana como presentador invitado, misma que contagió a sus seguidores en Instagram.

Ya al aire, Daniel se mostró muy cómodo dando las noticias junto a Penélope y Chiquibaby, durante el desayuno e imprimiendo seriedad en los temas que así lo requerían, pero dando una muestra de su sentido del humor en diversas secciones para alegrar a la gente en casa. El público estuvo contento con verlo de nuevo en la pantalla chica, elogiando su presencia y pidiendo que esa visita temporal se convirtiera en algo permanente, pues aseguran que lo extrañan mucho en el show matutino.

La reacción en casa

El público del programa no fue el único que sintió alegría por volver a ver al originario de Venezuela en la pantalla chica. Desde casa su pareja, Alessandra Villegas, prendió el televisor para sintonizar Telemundo y ver a Daniel en el programa que tantas alegrías le dio. "¡Ay, Dios mío! Esto sí es muy raro, ver al Sarcos otra vez en las mañanas", compartió en una de sus historias en Instagram que Daniel retomó.

"Me asusta pero me gusta", continuó la también ex conductora de Un Nuevo Día, quien enfocó al padre de su hijo mientras aparecía en la televisión. "Hay gente que nace para esto y él es uno de ellos. viva Venezuela, viva Daniel, viva Maracaibo", concluyó sin dejar de admirar a su amor.