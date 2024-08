Montserrat Oliver confirma que atravesó por una crisis matrimonial con Yaya Kosikova

Sincera como suele ser al abordar aspectos de su vida personal, Montserrat Oliver reveló que 2023 fue un año complicado para ella. La razón detrás de esta situación no fue otra mas que la crisis matrimonial por la que atravesaron ella y su esposa, Yaya Kosikova. A más de cuatro años de haberse casado con la guapa modelo, la presentadora ha hecho una reflexión sobre la importancia de trabajar en las relaciones, un aspecto aplicado a su propia vida y con el cual ha logrado que su romance salga a flote.

© @montserrat33 Montserrat y su esposa se conocieron en 2015 y en 2019 se casaron.

Los detalles de la crisis

La presentadora de Montse y Joe habló de lo sucedido con su esposa, segura de que en cualquier matrimonio o relación humana siempre habrá situaciones complejas. Al respecto, afirma que siempre es importante actuar de manera correcta. “Es difícil, hay que trabajarlo como las amistades, el amor se va trabajando, las relaciones se trabajan. El año pasado no estuvimos en una etapa bonita, la verdad…”, expresó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

Video relacionado

Al ahondar en sus declaraciones, Montserrat fue directa al conformar que sí hubo una crisis en su relación. Así mismo, habló de los pensamientos que suelen invadir a cualquier persona ante un escenario como ese. “Sí (hubo crisis), en esta nueva sociedad, en este nuevo mundo en el que todo es desechable, te contagias un poco, entonces aguantas menos, cualquier cosita dices: ‘¿Será que ya mejor lo aviento y next?’. Pero luego lo que vale la pena es lo que trabajas…”, afirmó durante la charla, visiblemente tranquila y dispuesta a valorar todas las acciones en pro de su estabilidad personal.

© @montserrat33 Montserrat y su esposa, Yaya Kosikova

¿A qué se debió la crisis matrimonial?

A lo largo de poco más de cuatro años, Montserrat y Yaya han conformado una de las relaciones más sólidas del espectáculo. Sin embargo, no siempre las cosas marchan bien, sobre todo cuando en el matrimonio se descuidan algunos aspectos importantes de la convivencia, así lo dejó ver la presentadora de televisión al ser cuestionada sobre las razones que detonaron su pasada crisis matrimonial. “Falta de comunicación, uno da por hecho muchas cosas y no hay que dar por hecho, hay que comunicarlas…”, reiteró durante la reveladora entrevista con el programa matutino de Televisa.

Recordemos que meses atrás, Montserrat enfrento una ola de rumores que aseguraban un supuesto divorcio entre ella y su esposa. Al ser cuestionada por la prensa, echó por tierra esos dichos y pidió a quienes hacen eco de esas especulaciones dejarla tranquila. Así mismo negó que Yaya sintiera celos de su amiga y expareja, Yolanda Andrade, con quien Montserrat hoy mantiene un fuerte vínculo de hermandad. “Ella sabe que somos como familia, que nos queremos mucho, que ahí vamos a estar la una para la otra, pero obviamente le molestan los comentarios en las redes sociales, y a Yolanda también, le he dicho, que la quiero mucho, ya saben cómo es bromista…”, contó la presentadora.

© @montserrat33 Montserrat y su esposa llevan poco más de cuatro años casadas.

La historia de amor de Montserrat y Yaya

Anteriormente, Montserrat ha compartido cómo se dio el flechazo con su ahora esposa, una historia que recuerda con cariño, sobre todo por la química que las unió desde el primer momento. “Nos conocimos por un proyecto que tuvimos en común, en pro a los animales. Nos vimos y la verdad hicimos clic, empezamos a platicar, tenemos muchas cosas en común. Desde ahí hasta hoy. First date, como date, no tuvimos, más bien después del evento Yaya me dijo: ‘¿Conoces Montauk y Los Hampton? Por qué no te llevo, por qué no vamos en un roadtrip, y ese fue como nuestro primer date, bastante largo porque duró como cuatro o cinco días…”, reveló, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.