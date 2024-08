Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas revelan cómo ha sido volver a trabajar juntos

Aunque Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas son una de las parejas de telenovela más recordada, había pasado un tiempo desde el último proyecto que habían compartido juntos, por lo que ahora que han vuelto a coincidir en el musical Perfume de Gardenia la pareja no podría estar más feliz. Y es que a pesar de lo que implica el compartir la misma casa y el mismo lugar de trabajo, para los intérpretes el poder colaborar a nivel profesional significan más tiempo para estar juntos y vivir su amor al máximo.

© Getty Images La pareja lleva 12 años junta y ahora son parte del mismo proyecto profesional

Así lo compartieron durante la alfombra roja de Perfume Gardenia, en donde hablaron con total sinceridad hablaron de su experiencia trabajando juntos en esta obra y de lo feliz que se sienten al estar compartiendo el escenario. "Es gratificante, es una bendición, hay que pensar que, en algún momento de nuestras vidas ya no estaremos juntos y que nunca más nos volveremos a ver", compartió el actor conmovido, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano, dejando en claro lo feliz que se siente de estar trabajando con su esposa.

© Getty Images Para Elizabeth y Jorge ha sido gratificante volver a trabajar jutnos

Por su lado, Elizabeth también se dijo contenta de poder compartir su faceta profesional con el padre de sus mellizos, aclarando que, aunque pasan todo el día juntos, siempre encuentran la forma de disfrutar al máximo de su compañía. "Me encanta trabajar con Jorge, la verdad es que lo disfruto mucho, y sí es pesado, y sí es presión, porque verse en la casa y luego también en el trabajo es complicado, pero llevamos una buena relación", reveló.

¿Desean tener más hijos?

Si bien, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han formado una hermosa familia al lado de sus mellizos, Máxima y León, de 8 años, ambos son conscientes que hacer crecer su familia con la llegada de un nuevo bebe, en estos momentos de su vida, no sería algo responsable de su parte, por lo que han decidido ser una familia de cuatro. “Estamos muy felices y contentos y aparte tengo 46 años, sería una irresponsabilidad en este momento de mi vida (tener más bebés). No, no lo estamos ni buscando, ni planeando ni nada por el estilo…”, afirmó segura de su postura a los micrófonos del programa Hoy.

En esa misma charla, Elizabeth fue enfática al hablar de la gran felicidad que le provoca dedicarse a sus pequeños, quienes, según admite, le han dado todo lo que espera en ese sentido. “Con León y Máxima la verdad es que estoy tan feliz y satisfecha y contenta, que pedir algo más a la vida ya sería un insulto…”, afirmó la intérprete, feliz de escribir las páginas de su historia de amor junto a Jorge desde hace más de una década.