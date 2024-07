Jorge Salinas elogia a las madres de sus hijos

Este es un momento de grandes satisfacciones para Jorge Salinas. Si en lo profesional el galán de telenovelas y teatro sigue acumulando éxitos, en el terreno personal todo va muy bien. Recordemos que, en días pasados, el intérprete, acompañado por su esposa, Elizabeth Álvarez, asistió a la graduación de su hija Valentina, a quien tuvo en el pasado durante su relación con la actriz Andrea Noli. Feliz por ser parte de este encuentro, el galán posó sonriente para las fotografías y, aunque ha sido muy reservado al abordar el tema, no ha dudado en lanzar elogios a las madres de sus seis hijos, a quienes se ha referido de la manera más positiva.

© GettyImages Jorge Salinas ha sido muy discreto para abordar temas personales.

Jorge reacciona a las fotos de su hija Valentina

Con la personalidad que lo distingue, Jorge Salinas no pudo evitar ser cuestionado sobre la graduación de preparatoria de su hija Valentina, esto durante una entrevista concedida al programa televisivo Despierta América, espacio en el que prefirió reservarse al no haber sido él quien publicó las fotos del momento. “Yo no importo, las que importan son las mamás, porque ellas son las que conviven, las que educan, las que crían. Nosotros solamente trabajamos y mandamos dinero…”, explicó.

Cabe destacar que en las fotos se observa a Jorge por primera vez junto a su hija Valentina, imágenes en las que también podemos ver a Elizabeth y a los mellizos Máxima y Léon, quienes acompañaron a su hermana en este especial día. Las fotos fueron compartidas por Valentina, quien aparece en las mismas regalando una sonrisa, posando orgullosa con la toga y su birrete. Tan pronto salieron a la luz las imágenes, las mismas lograron viralizarse, destacando la unión familiar que prevalece al interior del círculo personal de Salinas.

© IG @andreanoli Este fue fue el collage de fotos que tanto Valentina, como su mamá, publicaron en redes

Lo que opina de las madres de sus hijos

En su charla con el matutino de Univision, Jorge fue puntual al destacar la labor de las madres de sus hijos, reconociendo lo mucho que han logrado al desempeñarse en esta faceta. “Todos mis hijos son lo que son por las excepcionales mamás que tienen, insuperables, ya como pareja es otra cosa, pero como madres han sido unas grandes madres…”, expresó el intérprete, quien prefirió no ahondar en este tipo de temas personales, los cuales han generado gran interés entre el público que lo sigue.

© Getty Images Jorge Salinas reconoció la labor de la madre de sus hijos.

El apoyo imprescindible de Elizabeth

En días pasados, Elizabeth también habló de su asistencia a la graduación de Valentina, feliz de acompañar a su esposo en este especial día tan importante para la jovencita. La actriz destacó así la importancia de hacer prevalecer la felicidad al interior de su familia. “Yo siempre voy a estar a favor de la familia, del amor, y de los amores y siempre he dicho: ‘Un hijo es una bendición’. Mis hijos son muy afortunados porque tienen a todos sus hermanos y eso para mí me llena de felicidad. Desde que estaba embarazada que ustedes me preguntaban siempre he dicho: ‘Mis hijos tienen el mayor regalo que son sus hermanos’, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo...”, explicó la intérprete.