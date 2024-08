El representante de Ben Affleck se pronuncia ante los rumores de romance con Kick Kennedy

Hace poco, apenas unos días después de que se reportara que Jennifer Lopez había pedido el divorcio a Ben Affleck, surgieron rumores de un nuevo interés romántico en la vida del actor. Se mencionó que el ganador de Oscar supuestamente estaba teniendo un romance con la actriz Kathleen ‘Kick’ Kennedy. Ante esta situación, el representante del intérprete se ha pronunciado, y ha negado que exista alguna relación amorosa entre su cliente y la también socialité.

© Getty Images Ben supuestamente se encuentra en pleno divorcio con JLo.

Durante los meses en que las especulaciones sobre crisis matrimonial acapararon los titulares de prensa, nunca hubo ningún posicionamiento oficial de parte de JLo ni de Ben, pero ahora que las versiones de nuevo romance del actor han cobrado fuerza, su representante, Jen Allen, ha roto el silencio.

“No hay nada de cierto en todo esto. Ni siquiera sé si se conocen”, dijo Allen, en una breve declaración obtenida por People el pasado 27 de agosto. Sin embargo, el representante optó por no dar más detalles sobre el estatus sentimental de Ben, quien ha sido captado recientemente con su familia y amigos, aparentemente tranquilo pese a la tormenta mediática que lo rodea.

© Getty Images Kick Kennedy supuestamente habría tenido algunos encuentros con Ben recientemente.

Las palabras de Allen contradicen los reportes de diversos medios que sostienen que Affleck y Kick han tenido varios encuentros desde la primavera pasada. Varias fuentes dijeron a People que los actores han estado “pasando tiempo juntos” últimas fechas. Por su parte, fue Page Six quien dio a conocer la supuesta cercanía entre los actores en meses recientes, y señaló que se les ha visto juntos en más de una ocasión y en lugares públicos como el Polo Lounge, en el Hotel Beverly Hills en Los Ángeles.

¿Ben conocía a Kick desde antes de que saliera con Ana de Armas?

Nuevos reportes han revelado que Ben y Kick se conocen desde hace varios años, incluso antes de que el actor fuera flechado por Ana de Armas, en 2020. “Su amistad ya lleva un tiempo, incluso antes de Ana”, dijo una fuente a Page Six. “Cuando Ben empezó a salir con Ana en 2020 y decidió pasar la cuarentena con ella durante la pandemia de COVID-19, Kick no estaba muy contenta”, agregó. Las cosas con la actriz de raíces cubanas no duraron mucho, pues el noviazgo terminó a inicios de 2021.

© Getty Images La cercanía entre Ben y Kick habría iniciado hacer varios años.

De acuerdo con esta versión, Ben se puso en contacto con Kick luego de que “las cosas se complicaron con su esposa Jennifer López a principios de este año”, y reanudaron su amistad.

Al parecer al actor no le desagradaría del todo llevar las cosas a otro nivel. “A Affleck no le gustaría nada más que ser parte del clan Kennedy. Es un sueño para cualquier hombre de Boston… Creo que preferiría eso a una vida glamurosa de mil millones de dólares y alfombra roja con JLo”, dijo una fuente de Hollywood que ha trabajado con Ben.