Aracely Arámbula llora por la ausencia de sus padres en el estreno de 'Perfume de Gardenia'

Para Aracely Arámbula son días sumamente especiales. La actriz no podría estar más emocionada por el reciente estreno de la obra Perfume de Gardenia, de la cual es protagonista. Sin embargo, su debut en dicha producción ha estado repleta de emociones encontradas, pues la intérprete no ha dejado de recordar a sus padres, a quienes desafortunadamente perdió a lo largo de los últimos dos años. Algo que la pone muy sensible, pues uno de sus grandes deseos es que ellos la pudieran ver de nuevo en esta obra. Algo de lo que habló durante la alfombra roja del estreno del musical, una ocasión en la que Aracely no pudo evitar las lágrimas al referirse a la ausencia de sus progenitores en este momento tan especial.

© Getty Images Aracely Arámbula protagoniza 'Perfume de Gardenia' al lado de David Zepeda

Con los sentimientos a flor de piel, Aracely habló de lo triste que ha sido para ella saber que sus padres no pudieron verla de nuevo protagonizando Perfume de Gardenia, tal y como lo hizo una década atrás. "Sé que mis papás están muy orgulloso de que haga esto... Sé que me estan viendo", expresó con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

© IG @aracelyarambula Aracely Arámbula junto a sus padres y a su hermano

La actriz ahondó en el tema y se mostró resignada ante su ausencia, pues a pesar de que ellos ya no se encuentran a su lado de forma física, se siente cerca de sus progenitores a través de lo que le heredaron. "Es difícil, porque me faltan mis seres amados, pero sé que están aquí viviendo en mi cuerpo, en mi sangre, en mis células y en mi alma", agregó entre lágrimas.

Hace unos días, Aracely también le dedicó su debut en esta obra a sus papás y a toda su familia. “Esta obra se lo dedico con toda el alma y todo mi corazón a mis papás”, expresó Aracely con la voz entrecortada, en declaraciones presentadas en el programa De Primera Mano. “A mis hijos, a mis sobrinos, a mi hermano, a toda mi familia y a todo el público que ha estado siempre presente”, agregó.

Dos años sin su papá

Hace apenas unas semanas, Aracely Arámbula acudió a sus redes sociales para dedicarle a su padre un sentido homenaje, en el día en el que se cumplieron dos años de su fallecimiento. “Cómo te extraño, mi morro bello. Cuántas noches y cuántos días aprendiendo a vivir abrazada a los recuerdos, llorando y también riéndonos de grandes momentos que Dios nos permitió compartir, siempre amándonos papito hermoso. Te extraño diario y hoy a dos años de tu partida, siempre estás en mi mente y en mi corazón. Te amo. Te amamos. Hasta el cielo nuestro infinito amor eterno”, escribió junto a las imágenes.