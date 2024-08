Aracely Arámbula dedica su debut en 'Perfurme de Gardenia' a la memoria de sus papás

Los últimos dos años han sido sumamente sensibles para Aracely Arámbula, quien en 2022 enfrentó la partida de su papá, el señor Manuel Arámbula, y hace apenas unos meses la intérprete también perdió a su mamá, doña Socorro Jacques. Ambos eventos marcaron su vida para siempre, pues la relación que Aracely tenía con ellos era sumamente cercana. Es por eso que ahora los lleva siempre en su corazón y les dedica cada uno de sus logros. Tal y como sucedió durante su reciente debut en Perfume de Gardenia, pues la intérprete no ha dudado en dedicarle este hito en su carrera a la memoria de sus progenitores.

© Getty Images La actriz vuelve al teatro con la obra 'Perfume de Gardenia'

Visiblemente conmovida y al borde de las lágrimas, la intérprete habló del gran amor que le tiene a sus padres, a quienes tiene presente en su corazón y sus pensamientos, especialmente ahora que ha iniciado con este nuevo proyecto, el cual ha retomado 10 años después de protagonizarlo. “Esta obra se lo dedico con toda el alma y todo mi corazón a mis papás”, expresó Aracely con la voz entrecortada, en declaraciones presentadas en el programa De Primera Mano. “A mis hijos, a mis sobrinos, a mi hermano, a toda mi familia y a todo el público que ha estado siempre presente”, agregó.

© IG @aracelyarambula Aracely Arámbula junto a sus padres y a su hermano

Sin embargo, esta obra no solo va dedicada a sus padres, también a algunos actores que en la versión anterior fueron parte del elenco y que hoy, desafortunadamente ya no están. “Volver al escenario me llena de fuerza, de amor, de grandes recuerdos, porque recuerdo con toda el alma a mi Julito (Alemán), a Andrés García, Benito Castro. Esta obra se la estamos dedicando en vida a María Victoria, que ella me pidió muchas veces que la hiciera”, dijo conmovida.

Video Relacionado

Por otro lado, la también cantante se dijo orgullosa de lo que han logrado hacer con Perfume de Gardenia, pues a pesar de que es una obra que presentaron hace más de 10 años, la versión de 2024 fue renovada. “Estoy muy satisfecha y estoy muy feliz, porque logramos superarnos a nosotros mismos”, expresó.

Dos años sin su papá

Hace apenas unas semanas, Aracely Arámbula acudió a sus redes sociales para dedicarle a su padre un sentido homenaje, en el día en el que se cumplieron dos años de su fallecimiento. “Cómo te extraño, mi morro bello. Cuántas noches y cuántos días aprendiendo a vivir abrazada a los recuerdos, llorando y también riéndonos de grandes momentos que Dios nos permitió compartir, siempre amándonos papito hermoso. Te extraño diario y hoy a dos años de tu partida, siempre estás en mi mente y en mi corazón. Te amo. Te amamos. Hasta el cielo nuestro infinito amor eterno”, escribió junto a las imágenes.