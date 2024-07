Aracely Arámbula regresa al teatro con 'Perfume de Gardenias'

Luego de semanas de rumores e incertidumbre, al fin se ha confirmado que Aracely Arámbula volverá a protagonizar Perfume de Gardenias. El regreso de la actriz de telenovelas al teatro se da 14 años después de haber dado vida al personaje de Gardenia Peralta. En esta ocasión, compartirá créditos con famosos como Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, William Levy, David Zepeda, además de Arturo Carmona, con quien tuvo una relación hace tiempo, en 2010.

En un rueda de prensa ante medios mexicanos, la estrella de telenovelas habló de lo feliz que estaba por regresar a la puesta en escena, misma que le dio tantas alegrías y satisfacciones en 2010. "Es una fortuna poder hacerlo después de 14 años; un gran espectáculo que le ofrecimos a todo el público y que ahora lo queremos volver a hacer", dijo ante los micrófonos.

Su trabajo, un homenaje a los suyos

Sobre su próxima actuación en teatro, Aracely dijo que esta iba dedicada a sus hijos Miguel y Daniel, frutos de su relación con Luis Miguel. "Se la dedicó con toda el alma y el corazón a Miguel y a Daniel, por supuesto que a mis papás, a Leo, a mis sobrinos, a toda mi familia hermosa y creo que es el momento indicado para poder estar aquí haciendo lo que tanto admiraban ellos. Eso es lo que me da la fuerza y me apasiona tanto que no podía decir que no". En dicha obra, también se rendirá un homenaje a la primera actriz María Victoria y a Andrés García, quien falleció en abril de 2023, quien participó en dicha puesta en escena.

'Para mí es una persona que vale mucho'

En una entrevista a finales de junio, antes de que se confirmara la participación de Aracely en la obra, Arturo Carmona no tuvo más que halagos para su ex, asegurando que era "una gran actriz" y el papel de Gardenia era hecho a su medida.

Además de esto, también habló de la posibilidad de que la química entre ambos resurgiera dejando en claro que entre ellos siempre habrá un gran aprecio. "No, yo creo que por algo tomamos la decisión en su momento, hace ya 14 años. Yo siempre voy a estar para ella, en el buen sentido. Para mí es una persona que vale mucho, una gran mamá, la admiro como persona, como mujer, a su familia le tengo un gran aprecio, pero también hay que darnos cuenta las cosas cómo deben de ser y creo que retomar no, no es factible. Como compañeros y amigos podríamos estar mejor".

En ese sentido, Carmona alabó el trabajo de Aracely ante las cámaras de Despierta América. "Creo que es una gran actriz, es una persona que se entrega al 100%, que la gente la quiere mucho y además de esto, el personaje, para mí, está pintado en ella. Ella es prácticamente Gardenia", aseguró.

Sobre la forma en la que pusieron fin a su relación, Carmona compartió que no hay roces entre ambos. "Sí, en buenos términos. No hay por qué tener resentimientos, ni rencores de nada. Al contrario, es algo que recuerdo con mucho cariño y es algo que disfruté mucho en su momento y hoy por hoy es una gran mujer, una gran compañera y no tiene por qué haber nada negativo", resaltó.

De nueva cuenta, dejó claro que su historia pasada no será impedimento para cumplir con el público, asegurando que darán lo mejor de sí en el escenario. "Vamos a trabajar al 100% como profesionales y yo creo que la armonía dentro del elenco, tanto ella como de todos los compañeros y un servidor, debe existir porque el público se merece lo mejor sobre nosotros".