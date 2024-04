Aracely Arámbula y su espectacular posado en traje de baño con una dedicatoria especial

Este 2024 inició para Aracely Arámbula con un doloroso golpe, pues el pasado mes de febrero falleció su madre, la señora Socorro Jacques. Desde entonces, la actriz ha tenido que afrontar esta significativa ausencia, refugiándose en el cariño de sus seres queridos y abrazando los bellos recuerdos que creó junto a su mamá. Recientemente, la intérprete mexicana compartió un sentido mensaje dedicado a su amada ‘Coco’, y junto a él un espectacular posado que le mereció numerosos halagos.

©@aracelyarambula



Aracely perdió a su mamá hace más de dos meses.

“Bendecido domingo, mirando al cielo abrazándolo… Todo me recuerda a ti, mi Coco, y más este lugar”, escribió Aracely en su cuenta de Instagram, dejando ver que la memoria de su mamá la acompaña en cada momento. “Amándote infinitamente, y día a día tratando de reconstruir mi corazón”, agregó en su publicación.

Junto a estas palabras, la estrella de telenovelas como La Doña (Telemundo) compartió un vistazo de su relajante y nostálgico fin de semana. En la foto se le veía muy sonriente posando en un jacuzzi con un hermoso paisaje a sus espaldas. Aunque no detalló en qué lugar se encontraba, ‘La Chule’ sí dejó entrever que este sitio era muy especial para su fallecida mamá.

©@Aracelyarambula



Aracely tiene a su madre presente a cada momento.

Pero más allá de la increíble vista de la que disfrutó la actriz, lo que más llamó la atención en su foto su inigualable belleza. Aracely mostró su sensacional figura en un favorecedor traje de baño verde, con un gran escote y un cinturón. Complementó su look con una pañoleta en el pelo y unas gafas oscuras.

Los seguidores de la intérprete originaria de Chihuahua no tardaron en lanzarle cumplidos elogiando su atractivo, y también le enviaron mensajes de apoyo ante el duelo que vive por la pérdida de su mamá. “Abrazo”, comentó la actriz Ana Brenda Contreras como muestra de solidaridad.

©GettyImages



La actriz ha ido recuperando poco a poco la sonrisa.

Poco a poco regresa a la escena pública

Tras el sensible fallecimiento de doña Socorro, Aracely ha ido regresando paulatinamente a las redes sociales. Una de las primeras cosas que hizo al retomar sus cuentas fue expresar su agradecimiento a todos aquellos que le enviaron su apoyo ante su périda. “Gracias por sus flores, por sus hermosos comentarios, me acaba de hablar una bella amiga que me quiere mandar flores, gracias por tanto amor y cariño a mi Coco. Estoy en pausa, pero ya pronto podré agradecerles más”, expresó la actriz días después de que se conociera su pérdida.

A finales de aquel difícil mes, ‘La Chule’ acudió a ver la obra Busco al Hombre de Mi Vida…, en el Teatro San Jerónimo de la Ciudad de México. Ahí se encontró con la actriz Ivonne Montero, quien compartió una selfie junto a su colega. Esta fue la primera aparición de Aracely tras el fallecimiento de su mamá, y pese al duelo en su corazón, se esforzó por mostrar su mejor sonrisa.