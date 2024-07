Aracely Arámbula revela que uno de sus hijos ya tiene novia: 'Tengo una nuera hermosa'

El tiempo ha pasado muy rápido desde que Aracely Arámbula se convirtió en mamá durante el tiempo en que mantuvo un romance con Luis Miguel. De esa relación nacieron Miguel y Daniel, de 17 y 15 años respectivamente, a quienes cuida y ve crecer con total orgullo. Precisamente, el mayor de ellos ha dado un paso importante, pues en plena adolescencia vive ya su primer amor, una situación que tiene muy emocionada a la guapa actriz, quien ha hablado con total apertura de esta experiencia que llena de ilusión el corazón de su primogénito. Así mismo, reveló que ya conoce a su “nuera”, una niña a la que describe de la manera más positiva.

© Getty Images Aracely Arámbula dijo sentirse feliz de que su hijo tenga novia.

¿Cómo vive Aracely el noviazgo de su hijo?

Feliz por vivir cada etapa junto a sus hijos, Aracely habló como nunca del noviazgo de Miguel, descartando ser una mamá celosa, pues lo más importante para ella que sus pequeños puedan disfrutar cada momento mientras cuentan con su apoyo y consejos. “Tengo una nuera hermosa. Muy feliz (me siento). No, yo (no soy celosa), diría mi papá que soy la más alcahueta. Yo disfruto que mi hijo sea muy feliz y que me lo quieran, que me los quieran, hablando de los dos, pero nada más uno tiene novia…”, dijo la actriz en una entrevista concedida a los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

Al ahondar en sus declaraciones, Aracely habló de la novia de su hijo Miguel, una chica a la que se refirió de la mejor manera, reiterando el cariño que tiene por ella. “Conozco muy bien a la novia, a sus papás. Es una niña hermosísima que la quiero mucho, la amo, mi Majito bella…”, expresó la intérprete, ahora protagonista de la puesta en escena Perfume de Gardenias. De esta manera, hace vidente el gran apego que mantiene con sus hijos, pues más allá de sus múltiples compromisos profesionales en teatro y televisión, su familia siempre ha sido su prioridad.

© @aracelyarambula Aracely Arámbula y su hijo Miguel

Orgullosa de sus hijos

A lo largo de los años, Aracely ha podido enfocarse de lleno en su faceta como mamá. Apoyada de su familia, ha podido brindar un entorno de estabilidad y armonía a sus pequeños, quienes han encontrado en ella a una gran cómplice. Durante la charla con los micrófonos de Ventaneando, la actriz hizo énfasis en lo mucho que la llena ver crecer a Miguel y Daniel, quienes hasta el momento han preferido mantenerse lejos del ojo público. “Los amo a mis niños, siempre los voy a apoyar en todo lo que ellos quieran hacer, y me siento muy orgullosa de ellos…”, expresó la actriz, quien en ocasiones suele brindar detalles de lo que acontece en su entorno personal.

© GettyImages Aracely Arámbula está feliz de apoyar a sus hijos.

En enero pasado, Aracely celebró por todo lo alto el cumpleaños número 17 de su hijo Miguel. La actriz compartió algunas imágenes del festejo familiar, el cual se llevó a cabo la noche del 31 de diciembre, pues el cumpleaños del adolescente es el 1 de enero. “Felicidades, mi amor. Felices 17, papi santo. ¡Ay, qué bonito!”, escribió en aquel momento la intérprete, quien dejó ver que la fiesta se llevó a cabo en el Puerto de Acapulco. “Empezamos el año de la mejor manera, celebrando”, dijo en el mensaje, aunque no mostró el rostro de su hijo.