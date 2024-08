Aracely Arámbula habla de su nueva etapa como suegra: 'Estoy feliz'

Aunque Aracely Arámbula suele ser muy respetuosa de la intimidad de sus dos hijos, Miguel y Daniel, de 17 y 15 años, respectivamente, ahora que los menores se han convertido en todos unos adolescentes, la intérprete se ha permitido compartir más detalles de lo que sucede en la vida de sus retoños. Tal y como sucedió durante una reciente entrevista, en la que fue cuestionada respecto a la vida sentimental de sus pequeños, algo a lo que respondió con total sinceridad, aunque sin entrar en muchos detalles, procurando cuidar la privacidad de los menores, dejando en claro que nada la hace más feliz que saber que ellos están bien.

© Getty Images Aracely Arámbula es la protagonista de 'Perfume de Gardenia'

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, que la protagonista de la obra Perfume de Gardenia se refirió a la nueva etapa como mamá que atraviesa, pues al ser cuestionada sobre si alguno de sus hijos ya la había convertido en suegra, sorprendiendo con su respuesta. "Soy la más feliz de que mis hijos sean felices, solamente tiene novia uno de mis hijos", compartió.

© Getty Images Aracely Arámbula se dijo orgullosa de sus hijos

Aunque fue muy específica al revelar que solo uno de sus hijos ya tiene novia, también dejó en claro que el corazón del otro ya comienza a latir por alguien. "Pero ya el otro también es enamorado. Me va a regañar porque yan me dijo: 'Mamá, no andes contando de mí', pero es que estoy muy orgullosa”, dijo conmovida.

Cabe destacar, que Aracely ya había hablado de la novia de su hijo con anterioridad. “Conozco muy bien a la novia, a sus papás. Es una niña hermosísima que la quiero mucho, la amo, mi Majito bella…”, compartió la intérprete en una charla que sostuvo con el programa Ventaneando. “Tengo una nuera hermosa. Muy feliz (me siento). No, yo (no soy celosa), diría mi papá que soy la más alcahueta. Yo disfruto que mi hijo sea muy feliz y que me lo quieran, que me los quieran, hablando de los dos, pero nada más uno tiene novia…”, agregó.

¿Sus hijos seguirán sus pasos?

En la charla que sostuvo con De Primera Mano, Aracely también reveló si es que alguno de sus dos hijos ha mostrado interés en el mundo del espectáculo. "Les encanta y les llama mucho la actuación. Les llama la atención todo lo que hago; ver también las telenovelas. Ahorita es el punto donde ellos ya razonan esta parte donde dicen: ‘Wow, mi mamá es Gardenia. Hace la obra de teatro y es artista’. Como que lo ven muy normal”, expresó.