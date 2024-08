Michelle Renaud retoma una de sus grandes aficiones, a dos meses del nacimiento de Milo

Desde que Michelle Renaud se enteró que estaba embarazada de su segundo hijo, muchos de los hábitos de su vida diaria cambiaron por completo, entre ellos una de sus más grandes aficiones: la inmersión con hielos en agua helada. La actriz de telenovelas tuvo que dejar de hacer esta práctica debido a su condición y se enfocó en llevar un embarazo saludable, aunque con ciertos desafíos como su mudanza de México a España. A dos meses del nacimiento de Milo, al fin la estrella de telenovelas ha regresado a hcer una de las cosas que más le gustan y así lo ha revelado en sus redes sociales.

© Instagram Michelle Renaud

A través de Instagram stories, Michelle cmpartio una fotografía en la que aparece con un traje de baño de dos piezas y se deja ver sumergida en los hielos. Debido a su embarazo, la recuperación y el postparto, 'Mich' tuvo que esperar casi un año para volver a lelvar a cabo esta práctica. "Por fin, esperé 11 meses para este momento", escribió junto a la imagen en la que se ve relajada y feliz, haciendo lo que más le gusta.

© @michellerenaud Michelle Renaud retomó sus baños con hielos

La actriz de telenovelas como Quererlo todo lleva tiempo haciendo esta práctica y a través de sus redes sociales ha compartido algunos de sus beneficios, además de reconocer que las primeras veces no es nada fácil. "Te estás congelando el cuerpo entra como en un shock, siente que se está congelando, entonces quita toda la sangre de las extremidades y la manda a los órganos para que sobrevivan. Es como un shock de vida para los órganos", dijo en alguna ocasión en sus redes sociales.

Con el paso del tiempo, Micehlle aseguró que esta práctica le trajo grandes beneficios para su salud física y mental. "Me mejoró la calidad de mi piel, se me quito la colitis crónica con la que tanto odiaba vivir, si ando tristona me lleno de endorfinas y salgo feliz. A pesar de estar trabajando tanto y no parar me llena de energía, fortalece mi fuerza de voluntad, aunque no lo crean ser consistente me enseña que puedo lograr todo lo que me propongo. No sé si tiene que ver pero no me he enfermado para nada, puede que esté loca pero creo que rejuvenece y ayuda a quitar la celulitis”, escribió la actriz en su perfil de Instagram junto a una de las tantas postales que tiene mientras está tomando su baño con hileos.

© @michellerenaud Michelle Renaud

Además de Michelle, hay otras celebridades que también practican la inmersión en hielos como Gianluca Vacchi, las hermanas Kardashian, Harry Styles, Zac Efron y Lady Gaga.

Su desafío con la lactancia

Poco a poco la actriz de telenovelas se va adaptando a la nueva dinámica en casa como mamá de dos. Sin embargo, en medio de este proceso ha enfrentando algunos retos como la lactancia. A inicios de este mes, Michelle reveló que el pequeño Milo ya empezaba a dormir más horas de corrido, hecho que la tenía muy feliz, pues le permitía descansar un poco más. Pero también esto le había ocasionado mastitis. "A mí me dio mastitis porque fue mucho tiempo sin lactar”, contó.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la mastitis es una inflamación en el tejido mamario que comúnmente afecta a las mujeres que está amamantando. Puede implicar o no una infección, además de provocar dolor, hinchazón, ardor y enrojecimiento en los pechos. Pese a estas situaciones, la artista está plena y feliz al lado de su esposo, Matías Novoa, quien ha sido un gran apoyo, así como con su hijo mayor, Marcelo, de siete años, y el recién nacido Milo.