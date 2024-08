Fascinada, Michelle Renaud comparte nuevos vistazos junto a su bebé: 'Días de Milo'

A casi dos meses del nacimiento de su bebé, Michelle Renaud y Matías Novoa viven plenos su etapa como papás del pequeño Milo. Los actores tomaron la decisión de mudarse a España, país en el que echan raíces y disfrutan en familia, tal cual lo han dejado ver a lo largo de estos días, en los que las sorpresas y el aprendizaje han sido constantes. Para muestra, las recientes imágenes compartidas por Michelle, quien ha dado un vistazo de lo que acontece en su entorno familiar mientras de la mano de su esposo hace realidad este anhelado sueño. Por supuesto, sus fans están felices de ser testigos de este maravilloso capítulo en la vida de la actriz.

© @michellerenaud Michelle Renaud y Matías viven plenos esta etapa como papás.

Michelle y Matías, enamorados de Milo

Con el sentimiento a flor de piel, Michelle presumió nuevas fotos de sus días cuidando y brindando amor a Milo. En las postales, se observa a madre e hijo durante un atardecer, así como de esos días en que el bebé ha tenido el privilegio de convivir con sus hermanitos. Conmovida con estas imágenes, la intérprete publicó un mensaje para destacar cómo se siente durante este periodo, en el que además ha estado rodeada de cariño. “Días de Milo, amor, familia, no dormir y no pasar el test de manejo”, escribió en su cuenta de Instagram, aunque sin ahondar en más detalles.

© @michellerenaud Michelle Renaud se ha dejado ver feliz en esta nueva faceta como mamá.

En las fotos, también podemos ver a Matías tomando parte activa de su faceta como papá mientras cuida de Milo, a quien carga en brazos. La reacción de sus seguidores ha sido inmediata, enviando a la actriz y a su esposo varios mensajes con buenos deseos y felicitaciones por esta etapa colmada de alegrías. Por supuesto, Milo también se encuentra rodeado del amor de sus hermanos; el pequeño Marcelo, hijo de Michelle, así como también Axel, el primogénito de Matías, y quien ha viajado a España recientemente para conocer y convivir con su hermanito.

© @michellerenaud Milo, bebé de Michelle Renaud está a poco de cumplir dos meses de nacido.

Los días de Michelle tras recibir a Milo

Durante casi dos meses, Michelle ha sido muy abierta a compartir con sus seguidores vistazos y algunas declaraciones de sus días como mamá de Milo. A pesar de no ser primeriza en esta tarea, la llegada de un nuevo bebé a su vida le ha permitido vivir esta faceta bajo otra perspectiva. "El cuerpo de la mujer no me deja de sorprender. No sólo salió de mí este bebecito enorme, también vive de mí”, escribió en días pasados en redes sociales, al reflexionar sobre la lactancia materna y la dependencia que existe entre madre e hijo durante las primeras etapas del bebé.

© @michellerenaud Matías Novoa se ha entregado de lleno a cuidar y brindar amor a Milo.

Mientras tanto, Michelle se entrega a la tarea de cuidar a su bebé, priorizando ante todo la lactancia materna, aunque esta no es una tarea sencilla. “La lactancia es algo que me vuela la cabeza. Por momentos puede ser retadora y demandante. A veces siento que no me salen más de dos onzas (de leche) y aun así mi bebé crece por día más de lo que parece alimentarse". Impresionada, la feliz mamá concluyó: "La lactancia materna es magia. La conexión y lo que siento”, dijo.