Michelle Renaud presume su figura postparto: 'Primer día de gym'

A un mes del nacimiento de su bebé, Michelle Renaud se siente plena de compartir esta experiencia de la mano de su esposo, Matías Novoa. La actriz ha dado vistazos de sus días enfocada en la maternidad, feliz de hacer vida en España, país que ha elegido para echar raíces y construir su hogar. Orgullosa de la estabilidad que prevalece en su entorno, la protagonista de telenovelas también retoma su rutina, por lo que ha vuelto al gimnasio para mantenerse en forma y lucir espectacular después del parto.

© IG: @michellerenaud Michelle Renaud ha compartido vistazos de su bebé.

La reveladora foto de Michelle

Cercana como suele ser a sus seguidores en redes sociales, Michelle presumió una fotografía en la que deja ver cómo luce, una imagen que capturó frente al espejo al retomar la actividad física. En la postal compartida en sus historias de Instagram, Michelle deja al descubierto su vientre, mientras porta un look deportivo de top y falda en color negro. “Primer día de gym postparto”, escribió la también estrella de cine, quien se ha mostrado muy optimista estas semanas al disfrutar de su nueva etapa como mamá, una ilusión para la que se preparó con mucho tiempo de anticipación.

Recientemente, Michelle también habló de cómo han sido sus días enfocada en la lactancia materna, una etapa que ha disfrutado mucho siendo muy consciente de los cambios en su cuerpo, según contó a través de sus redes sociales. "El cuerpo de la mujer no me deja de sorprender. No sólo salió de mí este bebecito enorme, también vive de mí”, explicó a sus seguidores, quienes han estado muy pendientes de los movimientos de la actriz. "La lactancia es algo que me vuela la cabeza", agregó la intérprete, orgullosa de que todo vaya por buen camino para ella y su familia.

© @michellerenaud Michelle Renaud posó frente al espejo para mostrar su figura.

Feliz de ver crecer a Milo

Michelle no puede sentirse más emocionada, pues Milo sigue creciendo mientras le brinda los cuidados y las atenciones necesarias. Tanta ha sido su dedicación, que la actriz está contenta de que su pequeñito ya tenga un poco más de independencia. Así lo mostró al compartir un clip en donde el bebé se percibe durmiendo solo sobre la cama. “Cuando tu bebé ya duerme en otras superficies que no es tu pecho y ya te puedes bañar”, escribió en otra de sus historias, enteramente agradecida por la satisfacción de vivir esta etapa en familia.

© @michellerenaud Milo, el bebé de Michelle Renaud y Matías Novoa ha cumplido un mes de nacido.

La experiencia de volver a ser mamá

Gracias a su constante actividad en redes, Michelle también se ha expresado a profundidad sobre el gran significado que tiene para ella volver a ser madre. Cuidar de su hijo Milo es, sin duda, una etapa de grandes aprendizajes, aunque con la valiosa experiencia del momento en el que debutó en esta faceta al dar la bienvenida a su hijo Marcelo. “Es increíble tener un segundo hijo. Es como volver a experimentar toda esta sensación de amor, sorpresa, asombro y felicidad del primero, pero sin los miedos, ya con más certeza, con más tiempo para gozar, con más soltura para permitirte probar lo que sea, ya sin escuchar frases como: ‘en brazos lo vas a mal acostumbrar’ o esto sí o no. Ya como mamá sabes que el tiempo se pasa rápido y si se acostumbra a los brazos, será un periodo tan corto que vale más aprovecharlo…”, escribió.