En medio de su nueva maternidad, Michelle Renaud tiene un festejo agridulce

Michelle Renaud vive la etapa más feliz de su vida en España al lado de su familia soñada. De la mano de su esposo Matías Novoa, la actriz mexicana se convirtió en madre de Milo, su segundo hijo, y el primero con el actor chileno. Plena en su nueva maternidad, la intérprete se ha mostrado abierta en redes sociales y recientemente compartió que presentó una afección relacionada a la lactancia, aunque eso no impedido que celebre un logro de su bebé.

© IG: @michellerenaud Michelle Renaud le dio la bienvenida a su segundo hijo en junio.

“La maternidad es un camino oscuramente hermoso”, escribió la protagonista de La Herencia (TelevisaUnivision) en sus historias de Instagram al compartir una linda foto de su pequeño Milo durmiendo plácidamente en un moisés.

“Estamos festejando que este bebesaurio hermoso ayer durmió por primera vez ¡cuatro horas!”, agregó Michelle en su post, colocando algunos emojis alusivos a la celebración. Sin embargo, esta buena nueva llegó acompañada de una noticia no tan positiva. “Pero como bien nos enseña el ying y el yang… A mí me dio mastitis porque fue mucho tiempo sin lactar”, contó. La actriz incluso recurrió al consejo de las mamás que hay entre sus seguidores: “¿Cómo le hacen cuando una toma la dan con mamila?”.

© Instagram @michellerenaud Michelle Renaud contó que presentó una afección relacionada con la lactancia.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la mastitis es una inflamación en el tejido mamario que comúnmente afecta a las mujeres que está amamantando. Además, puede implicar o no una infección, y provoca dolor, hinchazón, ardor y enrojecimiento en los pechos.

© Instagram @michellerenaud Michelle está disfrutando mucho esta nueva etapa como mamá.

Michelle ha promovido la lactancia materna y se ha mostrado fascinada por ella. "El cuerpo de la mujer no me deja de sorprender. No sólo salió de mí este bebecito enorme, también vive de mí. La lactancia es algo que me vuela la cabeza", escribió hace algunas semanas. "Por momentos puede ser retadora y demandante. A veces siento que no me salen más de dos onzas (de leche) y aún así mi bebé crece por día más de lo que parece alimentarse. La lactancia materna es magia. La conexión y lo que siento", compartió.

Sus días con Milo

Si bien ser mamá de un recién nacido es muy demandante, Michelle se ha dado el tiempo para compartir de vez en cuando su sentir ahora que es madre de dos. “Es increíble tener un segundo hijo. Es como volver a experimentar toda esta sensación de amor, sorpresa, asombro y felicidad del primero, pero sin los miedos, ya con más certeza, con más tiempo para gozar, con más soltura…”, escribió hace un mes la actriz, quien en marzo de 2017 debutó como mamá con el nacimiento de su primogénito Marcelo, fruto de su extinto matrimonio con Josué Alvarado.

© Instagram @michellerenaud La familia de Michelle Renaud ha crecido y es más feliz que nunca.

“Siento un amor inmenso por la familia que tengo, Milo tiene los mejores hermanos mayores, sin duda es afortunado de todo lo que va a poder aprender de Axel y Marcelo”, continuó Michelle, refiriéndose también al hijo mayor de Matías, fruto de su pasada relación con María José Magán. “Muero de curiosidad de todas las aventuras que los tres juntos van a vivir”, agregó.

“Somos muy afortunados, no hay nada que se le compare a lo que estamos viviendo @matlechat. Estoy convencida que el éxito más grande en el mundo es formar una bonita familia y mantenerla unida, todo lo demás se disfruta, pero es pasajero”, reflexionó la actriz, quien siempre compartió su ilusión de repetir en la maternidad y tener una gran familia.