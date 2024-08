Familia de Alain Delon no cumplirá con la última voluntad del fallecido histrión

La familia de Alain Delon, quien falleció el pasado fin de semana a los 88 años, se ha negado a cumplir la última voluntad del actor de origen francés, quien había solicitado que pusieran a dormir a su mascota, para que esta fuera sepultada a su lado. Loubo, un pastor belga que acompañó al histrión en sus últimos años, no será puesto a dormir así lo dieron a conocer los familiares de Delon.

© Archive Photos/Getty Images Alain Delon, cerca de 1965

Antes de partir, el actor de películas como The Leopard y Our Story expresó el deseo de descansar por la eternidad al lado de su amado pastor belga Loubo. Esta inusual petición fue dada a conocer por el propio Delon en una entrevista con la revista Paris Match en 2018, describiendo que el amor que sentía por Loubo era el mismo como si se trata de un niño. "He tenido 50 perros a lo largo de mi vida, pero tengo una relación especial con este", dijo el legendario actor a la publicación. "Si muero antes que él, le pediré al veterinario que nos lleve juntos. Él lo pondrá a dormir en mis brazos".

Tras los señalamientos de numerosos grupos defensores de los derechos de los animales en Francia, la familia Delon confirmó el pasado martes que no llevarán a cabo la última —y muy controversial — petición del actor.

© Getty Images Alain Delon en 1953

La organización benéfica francesa para animales, la Fundación Brigitte Bardot, dijo en una publicación el martes en X que los familiares de Delon habían confirmado que el perro “tiene su hogar y su familia” y que no será sacrificado. Incluso, otras organizaciones han ofrecido refugio y la búsqueda de un nuevo hogar para el perro.

Sin embargo, el pastor belga está a salvo y cuenta con un hogar. Los hijos de Delon indicaron a la filial BFMTV de CNN, que Louba seguirá viviendo en la residencia de su padre, en Douchy.

Los planes de su funeral

Se sabe que Delon será enterrdo en su finca La Brulerie, en Douchy, misma en la que pasó sus últimos días, viviendo bajo la tutela de un observador judicial. Delon será enterrado en una capilla que él mismo diseñó junto a los restos de otras de las amadas mascotas que tuvo a lo largo de su vida.

© Getty Images Alain Delon