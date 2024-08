Tragedia en Sicilia: naufraga yate de lujo; hay seis desaparecidos entre ellos el millonario Mike Lynch

Una tragedia en altamar ha enlutado el verano en la costa siciliana, luego de que un el yate de lujo, el Bayesian, naufragara en las primeras horas de este lunes, dejando un saldo de un fallecido — cuyo cuerpo ya fue recuperado — y seis personas desaparecidas, entre ellas el multimillonario británico Mike Lynch. De acuerdo con medios internacionales, 15 personas ya fueron rescatadas del naufragio, entre ellas Angela Bacares, de 57 años, esposa del empresario mencionado, además de una pareja británica con una niña de menos de un año.

© Vincenzo Pepe/Getty Images Barcos de la guardia costera trabajan en la búsqueda de las personas desparecidas en el naufragio del Bayesian

De acuerdo con los reportes, el velero se hundió debido a cuestiones climatológicas inusuales. Al parecer, cerca de las 5am hora local, el Bayesian fue azotado por un tornado, mientras estaba atracado a media milla del puerto de Porticello, cerca de Palermo, en la isla italiana de Sicilia. El barco sucumbió al fenómeno natural desapareciendo entre las olas.

Así lucía el Bayesian View post on Instagram

El tabloide inglés Daily Mail reportó que, al parecer, el único cuerpo que ha sido recuperado — al cierre de esta edición — es de un hombre canadiense, quien trabajaba en el velero como chef.

¿Quién es Mike Lynch?

Lynch, de 59 años, es considerado como el 'Bill Gates de Inglaterra'. Fue cofundador de la empresa de software Autonomy y del fondo capital de riesgo Invoke Capital. El magnate británico construyó su emporio con la venta de Autonomy a Hewlett-Packard en 2011 por $11 mil millones de dólares.

Pero por más de una década, esa transacción lo perseguiría, pues se inició una causa en su contra. En junio pasado fue absuelto por fraude masivo en Estados Unidos, relacionado con la venta de Autonomy a Hewlett-Packard. Tras una extradición a los Estados Unidos y un juicio, Lynch se salvó de pisar la cárcel; de haber sido declarado culpable podría haber pasado dos décadas en prisión.

© Yui Mok - PA Images Mike Lynch

En una entrevista a BBC Radio, el pasado 4 de agosto, habló sobre su caso, criticando los procesos judiciales a los que fue sometido. "No deberías necesitar fondos para protegerte como ciudadano británico", dijo en su declaración. "La razón por la que estoy sentado aquí, seamos honestos, no es sólo porque era inocente... sino porque tenía suficiente dinero para no dejarme arrastrar por un proceso que está diseñado para arrastrarte", agregó en esa conversación.

Medios italianos como Corriere della Sera indican que los buzos de aguas profundas continúan con las búsqueda de los desparecidos y se cree que, al interior de lo que era el barco, cuyos restos están a 164 pies (50 metros) de profundidad, estarían los cuerpos, pues a través de las mirillas de los camarotes lograron divisar unas siluetas. Dicho medio replicó los testimonios de testigos recabados por la agencia ANSA, los cuales dijeron que al parecer, el gran torbellino de agua rompió el mástil de navegación, lo cual causó que el barco se desequilibrara y ocurriera el naufragio.

Tras el hundimiento, la embarcación Sir Robert Baden Powell, que estaba cerca del lugar, acudió en su auxilio para rescatar al mayor número de personas. "El viento era fuerte, muy fuerte. De repente vi que el mástil mayor del velero, de 72 metros de altura, se doblaba, luego se rompía y caía al agua", dijo Karsten Börner, el comandante de dicha embarcación. "Todo sucedió en tan sólo unos momentos", añadió.

El velero de lujo se caracterizaba por tener el mástil más alto del mundo. Fue construido en 2008 por el astillero italiano Perini Navi y en 2020 fue renovado. La embarcación era definida como una "joya de la navegación tradicional a vela" y destacaba por sus acabados de lujo, además de poseer seis camarotes con instalaciones de primer nivel. El yate tenía una capacidad para 22 personas; 10 tripulantes y 12 pasajeros.

Entre los 12 turistas que iban a bordo del velero había ingleses, canadienses, estadounidenses, neozelandeses, otros con doble pasaporte francés e inglés, además de un irlandés. En cuanto a la tripulación, se reporta que eran ciudadanos de Sri Lanka. Según los reportes, el Bayesian partió de Rotterdam, Holanda. La semana pasada cruzó en estrecho de Gibraltar e hizo una escala en Milazzo antes de llegar a Porticello el domingo.