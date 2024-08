Ha fallecido el actor Alain Delon a los 88 años

Sin duda alguna, Alain Delon será recordado por siempre como una de las grandes estrellas del cine francés y mundial. Su atractivo físico y su gran talento lo llevaron a ser considerado uno de los galanes por excelencia de la cinematografía internacional. Es por eso que la industria se ha vestido de luto al confirmarse el fallecimiento del icónico artista, una noticia que ha sido confirmada por su familia y que sin duda ha dejado a muchos de sus fans con el corazón roto.

© Getty Images Alain Delon en 1953

A través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, los hijos del actor confirmaron la lamentable noticia, compartiendo con el público cómo fueron los últimos instantes de su vida. “Alain Fabien, Anouchka, Anthony, así como su perro, Loubo, tienen la inmensa tristeza de anunciar la partida de su padre. Falleció pacíficamente en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia. Su familia pide amablemente que se respete su privacidad en este momento de duelo extremadamente doloroso”, expresaron.

© Getty Images Alain Delon en el set de 'Borsalino' juntoa al actor Jean Paul Belmondo

Si bien, no mencionaron las causas de la muerte del actor, se sabía que su salud se había visto deteriorada en los últimos años y que incluso actualmente se encontraba bajo protección judicial, lo que le permitía que Alain estuviera acompañado de un agente que era responsable de hacerle un seguimiento médico y elegía a los facultativos que le trataban. Esto, luego de que, a inicios de este año, Anthony, uno de los hijos del intérprete, señalara a su hermana Anouchka de haber puesto en peligro la vida de su padre al ocultarle el resultado de unas pruebas médicas que demostraron que el intérprete tenía su capacidad cognitiva deteriorada, razón por lo que la justicia francesa tomó la decisión de ponerlo bajo este tipo de cuidado.

Alain Delon tuvo contacto con el mundo de la actuación desde que fue un niño, pues su padre era director de un pequeño teatro de barrio. Sin embargo, su infancia no fue del todo fácil, pues tras el divorcio de sus padres, fue llevado a un hogar de acogida y posteriormente a un internado. Y aunque durante su adolescencia tuvo algunos problemas con la justica, endererzó el camino tras enlistarse en el ejército.

Una vida de película

En 1957, un cazatalentos lo descubrió en el festival de Cannes. A los 22 años, consiguió su primer papel en Quand la femme s’en mêle. Sin embargo, fueron las películas Plein soleil y The Talented Mr. Ripley la que lo consagraron como estrella. Entre sus grandes éxitos destacan: Rocco e i suoi fratelli, Il Gattopard, Le Samouraï, Borsalino, The Assassination of Trotsky, Monsieur Klein y Un Amour de Swann.

Así como sus películas, Alain Delon también fue conocido por sus grandes romances. El primero de ellos fue con Romy Schenider, con quien protagonizó una mediática relación que hizo que fueran considerados como 'los novios del continente'. Y aunque se comprometieron en 1959, su historia no tuvo un final feliz, pues se separaron luego de que el actor le hiciera saber a la actriz que la dejaría por otra mujer. Ella era Nathalie Barthélemy, quien ya estaba embarazada de Anthony, el primer hijo del actor. Tras su divorcio de Nathalie, Alain sostuvo una relación con Mireille Dar hasta 1982. En 1987, conoció a la que sería su segunda mujer y madre de sus otros dos hijos, la escritora, actriz y modelo Rosalie Van Breemen, treinta años menor que él. En 2002, decidieron separar sus caminos.

© Getty Images Que descanse en paz Alain Delon