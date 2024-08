La emotiva reflexión de Maite Perroni a 20 años del inicio de 'Rebelde'

Hace 20 años, el mundo se rindió ante los pies de seis jovencitos que protagonizaban una de las telenovelas juveniles más importantes de la televisión de mexicana, Rebelde, y de la cual saldría también una de las bandas más icónicas de la música, RBD. Un hito que para sus protagonistas resulta increíble, pues a dos décadas del génesis de este gran fenómeno de la cultura pop latina, pareciera que nunca se han ido y que sus canciones siempre han estado ahí. Algo de lo que habló Maite Perroni, protagonista de este melodrama e integrante de la agrupación, quien reflexionó sobre lo importante que fue para ella esta etapa de su vida y su carrera, y los recuerdos que tiene de ella, los cuales le permiten refugiarse en momentos muy sensibles.

© Getty Images Maite Perroni se mostró orgullosa de la etapa que vivió al inicio de su carrera

Así lo compartió la actriz en su perfil de Instagram, donde compartió una de sus primeras fotos profesionales como parte de Rebelde, la cual fue tomada durante los primeros meses de grabación de la telenovela. “20 años… 2004… que el tiempo pasa volando, me decían. Ahí estaba yo, un verano del 2004 en los primeros días de grabación de REBELDE, posando ante una cámara sin tener idea de cómo se hacía, mucho menos de lo que venía”, expresó con nostalgia.

© IG: @anahi Aunque han pasado 15 años de su separación, RBD sigue vigente

La actriz de 41 años habló de cómo todas experiencias y vivencias que adquirió en aquella etapa de repente le sirven como refugio en momentos muy específicos de su vida. “Y es ahí, a donde regreso cada vez que me siento en medio del ruido. Me gusta regresar a esa Maite de 21 años que sin pretensiones creía que el mundo era del color que se lo habían pintado sus papás, a esa Maite que apostaba por cumplir sus sueños, a esa Maite que no dudaba de lo q podía y quería hacer; aún sin saber cómo”, compartió.

Y prosiguió: “A esa Maite que se le rompió el corazón más de una vez hasta que un día se dio cuenta que el mundo no era color de rosa, y que tenía que ser fuerte, a esa Maite que ha luchado por no dejar de ser ella, a esa Maite que ama lo simple y atesora lo verdadero, a esa Maite que incomoda a otros por ser auténtica, pero que ama desde el alma y honestamente”, agregó.

El agradecimiento de Maite

Finalmente, Maite se mostró agradecida por todo lo vivido durante el tiempo que formó parte de Rebelde y de RBD, pues ahora que han pasado los años y ha madurado, admite que todo fue gracias a esa Maite de 20 años que nunca se rindió. “Hoy abrazo con todo mi ser y agradezco profundamente a esa niña que me ha enseñado tanto y que nunca me ha dejado sola. A esa niña que me regresa a mí”, finalizó conmovida.