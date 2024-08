El tierno gesto de Génesis Rodríguez con el que inmortaliza su amor por su novio, Brian Geraghty

La sonrisa en las recientes fotos de Génesis Rodríguez es distinta a la que tiene en otras de sus publicaciones en las redes sociales. La diferencia radica en la persona junto a ella a la hora de captar esas imágenes, pues está acompañada de Brian Geraghty, con quien mantiene una relación romántica desde 2020, cuando sus camios se cruzaron en el rodaje de la serie The Fugitive.

© IG: @genirodriguez Génesis Rodríguez y Brian Geraghty

El verano ha dejado huella de los días juntos, momentos tranquilos en los que disfrutan de la compañía mutua y que los inspira a sacar el teléfono para inmortalizar en imágenes lo bien que se la pasan recorriendo las calles de la forma más casual. Y en un gesto lleno de romanticismo, la hija de José Luis Rodríguez 'El Puma', grabó en el cemento lo mucho que significa su amor.

Génesis y Brian encontraron una acera en la calle recién remodelada, y como una linda travesura, ambos actores dejaron escritas sus iniciales en el cemento fresco junto a un 24 para recordar el año. Si bien no especificaron en qué ciudad del mundo están inscritas las letras, es un bello detalle de la pareja que sabe que ha dejado huella de lo mucho que se quieren.

Junto a la tierna postal, Génesis comparte otras imágenes más sobre cómo han sido estos días recientes en los que la podemos ver disfrutando de un paseo en bicicleta, feliz en momentos en casa con su perrita Charlie Girl, y captando las mejores tomas al lado de Brian.

Un fresco helado, un café y las tardes al aire libre también se suman a estos recuerdos. "Verano '24 un poco por aquí un poco por allá pero siempre contigo", escribió Genesis junto a las imágenes que se han llenado de lindos comentarios por parte de sus fans, quienes admiran la relación.

A pesar del tiempo juntos y de haber gritado al mundo entero lo mucho que se quieren, Génesis y Brian suelen ser bastante discretos con su vida personal, por lo que sus seguidores aprecian mucho más los detalles como este.

Un amor de Hollywood

La chispa entre Génesis Rodríguez y Brian Geraghty surgió entre los foros de Hollywood, y gracias a la pasión que ambos comparten por la actuación, la química fue inmediata. Desde entonces, se han dedicado a compartir algunas fotos en las que demuestran lo bien que se llevan, aunque las declaraciones sobre su romance son escasas.

Una de esas raras ocasiones fue en enero de 2021, cuando Brian se refirió a ella, aunque de forma muy discreta. "Mi novia y yo llevamos juntos bastante tiempo debido a la pandemia y aún no he conocido a algunos de sus amigos", dijo a New York Post sobre la relación, aunque hablando un poco más sobre cómo iban las cosas después de la pandemia.



En diciembre de 2022, la pareja debutó en la alfombra roja de la premiere de la cinta 1923. Sobre el futuro de la relación, el padre de Génesis, José Luis Rodríguez 'El Puma', reveló en entrevista para un programa de espectáculos que no había prisa por verla casada y con hijos. "Lo que Dios quiera, lo que ella quiera. Ella tiene ya edad suficiente como para escoger al hombre de su vida, y eso va a suceder, por supuesto”, expresó.