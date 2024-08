Enamorada, la novia de ‘Tophy’ Levy, comparte las mejores postales de su viaje por Grecia

William Levy pasó un gran verano juntos a su hijo Christopher Alexander y otros acompañantes en un espectacular viaje por Grecia. En esta travesía entre padre e hijo, también los acompañó Ivy Puente, la hermosa novia del hijo mayor del actor con Elizabeth Gutiérrez. Aunque los jóvenes enamorados ya habían dado algunos vistazos de su viaje por Europa, ahora ha sido Ivy quien ha compartido nuevas postales al lado de 'Tophy', con el que dentro de poco celebrará un año de novios.

© @ivy.puente Christopher Alexander e Ivy Puente

A través de su cuenta de Instagram, donde Ivy tiene más de 55 mil seguidores, la joven compartió una serie de imágenes en las que aparece disfrutando al máximo del verano junto a su guapo novio. Ivy, cuyo nombre es Ivana, publicó un carrusel de sus mejores posados en diferentes partes de Grecia, como la capital de Atenas o la paradisíaca isla de Santorini, uno de los destinos más populares entre las celebridades en este verano.

© @ivy.puente Ivy y 'Tophy' en la Acrópolis en Atenas

La primera foto del carrusel corresponde a una excursión que Ivy y 'Tophy' hicieron por las ruinas de la Acrópolis en la capital griega. En la postal, los chicos aparecen con atuendos 'ad hoc' para sortear las altas temperaturas. Ivy ella una maxi falda blanca y un top del mismo color, mientras que el joven de 18 años luce una camisa blanca con un par de shorts. Ambos llevan calzado deportivo y gafas oscuras.

Parece que Ivy quedó encantada con su visita a Santorini, una de las islas más increíbles del Mar Egeo, pues la mayoría de las fotos de su post corresponden a su estancia en ese mágico lugar, donde se hizo las fotos más románticas con su galán.

A los posts de Ivy reaccionaron varios de sus seguidores, entre ellos William Levy, quien le dio 'me gusta' a la publicación de la novia de su hijo, con la que al parecer tiene un trato cordial y respetuoso. Levy no es el único que siente agrado por Ivy. En ocasiones anteriores, Elizabeth también ha demostrado el profundo cariño que siente por la jovencita, quien hace muy feliz a 'Tophy'.

© @ivy.puente 'Tophy' Levy con su novia en Santorini

En febrero pasado, cuando fue invitada como presentadora en Despierta América, 'Ely' habló de la novia de su hijo. "Ivana es una niña súper linda. (Es) mexicana, qué tal, una niña súper linda, súper querida…", explicó la actriz, quien se dejó ver alegre por la etapa que su hijo mayor está viviendo al lado de la joven.

© Hola 'Tophy' con su novia y su mamá

En cuanto a los celos que la también actriz podría sentir respecto a su hijo, se sinceró, asegurando que no es una mamá celosa. "Fíjate que no (soy celosa)". Además, ahondó en sus declaraciones para referirse a la cercanía que tienen con la familia de la joven. “Su familia es súper querida. Entonces no, para nada, no hay espacio para eso”, explicó. La cercanía con los padres de Ivy ha quedado más que demostrada, pues en varias ocasiones la jovencita ha convivido por separado tanto con 'Ely' como con William.