Con Índigo en sus brazos, Camilo pasea por la ciudad en patineta

Para Camilo no hay nada más importante que pasar tiempo de calidad al lado de sus hijas, especialmente con Índigo, quien a sus dos años comienza a ser más consciente del amor que tiene su padre hacia ella. Es por eso que el intérprete se preocupa por hacer cada experiencia al lado de Índigo la más especial. Algo que quedó en claro durante el fin de semana, cuando el intérprete de Vida de Rico se dejó ver dando un paseo al lado de su hija, a bordo de su patineta, mostrando sus habilidades únicas como papá y skateboarder.

© IG: @evaluna Evaluna y Camilo con sus dos hijas

A través de su perfil de Instagram, el guapo colombiano compartió un video en el que se le puede ver dando un paseo por su vecindario, llevando a Índigo en sus brazos y a bordo de su patineta. Una ocasión en la que demostró que no solo es un experto sobre ruedas, sino que también es un excelente papá, pues además de que procuró que su pequeña estuviera protegida con su casco y rodilleras de seguridad, en todo momento se mantuvo atento de que su entorno. Todo esto mientras con una mano grababa cada segundo de su recorrido.

Al pie del clip, el intérprete escribió un lindo mensaje con el que describió el instante que vivió al lado de ‘Indi’, dejando en claro el lugar tan importante que tiene la pequeña en su corazón: “Domingo con mi mejor amiga”, expresó el cantante, quien recibió la respuesta de su esposa y madre de sus dos hijas, Evaluna Montaner, quien no pudo hacer notar la coquetería de su primogénita. “Y ella en tacones siempre”, señaló conmovida.

La paternidad en boca de Camilo

Sin duda alguna, la llegada de Índigo y Amaranto a la vida de Camilo y Evaluna cambió por completo su forma de ver el mundo. Además, aprendieron a través de su experiencia, que la paternidad no es tan dramática como muchos a su alrededor les hicieron creer. “Yo descubrí que es mucho el terror el que le meten a uno, cuando mi esposa estaba embarazada, nos decían muchas veces: ‘Olvídense ustedes no van a volver a dormir, olvídense que van a tener tiempo para ustedes, no vas a poder escribir’”, compartió en una entrevista para el comediante puertorriqueño Vicente Chente Ydrach.

Y aunque reconoció que en ocasiones la vida de papá es complicada, las cosas suelen salir bien cuando se hacen con calma. “Pero, me di cuenta que las cosas no tienen por qué ser así, si uno se organiza bien, las cosas funcionan”, añadió al respecto.