Con Amaranto descansando en su pecho, Camilo muestra sus primeros días como papá de dos niñas

Ha sido una semana llena de emociones para Camilo Echeverry y Evaluna Montaner; apenas hace una semana la pareja dio a conocer el nacimiento de su segunda hija, la pequeña Amaranto, y por si fuera poco, la cantante cumplió 27 años el pasado miércoles 7 de agosto. En medio de lo que han sido estos eventos tan significativos para la familia, Camilo se ha convertido en el máximo apoyo de la hija menor de Ricardo Montaner, pues se ha involucrado al máximo en el cuidado de su hija mayor, Índigo, de dos años, y de la recién nacida, dejando que Evaluna descanse de los desvelos y de lo que es tener ahora dos niñas en casa, pues la dinámica ha cambiado por completo.

© @camilo Camilo con Amaranto

A través de sus redes sociales, Camilo compartió un lindo video en el que aparece con Amarando pegada a su pecho, envuelta en un fular para cargar a la bebé. Con guitarra en mano y la voz más suave, el intérprete de raíces colombianas entona el tema Autodiagnóstico. "Hola, soy Camilo y mi trabajo es cantarle a mis hijas mientras la mama descansa un poquito", se lee junto al video, el cual ha provocado todo tipo de reacciones en las redes por parte de sus fans, mismas en las que aseguran que es un esposo maravilloso.

Camilo toca la guitarra con Amaranto en el pecho View post on Instagram

"Dios multiplica más hombres como Camilo , por favor", "Solo pido un Camilo en mi vida", "Que la mamá de Camilo enseñe cómo lo crió", fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus seguidores. La cuenta oficial de La Tribu, como cariñosamente se refieren a sus fans, comentó: "Este se convirtió en nuestro video favorito".

© camilo Camilo y Evaluna se convierten en padres por segunda vez con el nacimiento de Amaranto

Apenas hace unas horas, el intérprete de Vida de rico usó sus redes para felicitar a su esposa por su nueva 'vuelta al sol'. El cantante le dedicó unas hermosas palabras en las que dejó ver que está perdidamente enamorado de ella, además de agradecerle por el regalo de haberlo convertido en padre en dos ocasiones. "Cómo puedo yo homenajearte más de lo que lo he hecho ya? Cómo puedo yo regalarte algo que te sorprenda?Si tú me has dado los dos regalos más valiosos de mi vida.Te amo, y te admiro caminando descalza sobre todos los terrenos. Sigo aprendiendo de ti. Casi 10 años juntos y sigo siendo cinturón blanco. Me encontré este video y me enamoré 700 nuevas veces de ti.Te amo. Ah... y feliz cumple", escribió el cantante junto a un video de los últimos días en los Evaluna luce su pancita de su más reciente embarazo.

Camilo usó este video para felicitar a Evaluna

La llegada de Amaranto se dio a conocer el pasado 1° de agosto, en una publicación conjunta a través de las redes sociales de ambos intérpretes. Justo como en su primer embarazo, Evaluna dio a luz en la intimidad de su hogar, teniendo a su esposo a su lado, quien estuvo atento al parto y fue el encargado de recibir a la bebé, con la ayuda de una experta. "Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida", escribieron en su post, en el cual dieron a conocer su primera foto familiar, además de otras instantáneas del parto en casa.