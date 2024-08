El elenco de 'Hoy' se reune para celebrar el bautizo del hijo de Andy Escalona

Para Andy Escalona, el convertirse en mamá del pequeño Emilio no solo ha sido un sueño hecho realidad, también representa para ella una promesa cumplida de su madre, la fallecida productora Magda Rodríguez, pues según ha revelado la presentadora, desde la muerte de su mamá, no dejó de pedirle una familia. Es por eso que ahora que tiene entre sus brazos a su primogénito, a quien tuvo de la mano de su pareja, Marco Estrada, no deja de agradecer a Magda y a Dios, por permitirle vivir esta etapa de su vida con la que siempre soñó. Tal y como lo dejó en claro la presentadora durante la celebración del bautizo de su retoño, una ocasión en la que además de agradecer por la bendición que significa para ella su familia, también se dijo feliz por está rodeada de toda la gente a la que quiere, entre ellos sus compañeros del programa Hoy, quienes se han convertido una extensión de su clan.

© IG: @lambgarcia Andrea Escalona y su esposo, Marco Estrada, con su hijo

A través de su perfil de Instagram, la presentadora ha replicado algunas historias compartidas por sus invitados, en las que hemos podido ver algunos detalles de la increíble fiesta que Escalona organizó para celebrar que su hijo recibió el sacramento del bautizo, una ocasión en la que vimos a Andrea Legarreta, acompañada de sus dos hijas, Mía y Nina Rubín; así como a Raúl Araiza, Martha Figueroa, Shanik Berman y a Paul Stanley y su esposa, Joely Bernat, reunirse como la familia que son para ser partícipes de esta fecha tan significativa para Andrea.

© IG: andy_escalona La presentadora contó con la asistencia del equipo completo del programa 'Hoy'

Como era de esperarse, Andy eligió a su tía, la productora Andrea Rodríguez, quien se mostró agradecida por este gran honor, pues dijo, tras la partida de su hermana, Emilio les ha dado consuelo. "Llegó Emilio a nuestra vida y ella sabe, y él sabe que lo voy a cuidar, siempre… Y gracias por elegirme a mí como madrina", expresó Rodríguez, en declaraciones dadas a los micrófonos de Hoy, quien además seguró estar segura de que Magda se siente muy orgullosa de su hija y de la familia que ha formado.

La familia de 'Hoy' se une a la celebración

Los integrantes del programa Hoy también se mostraron emocionados por estar presentes en esta ocasión, por lo que no dudaron en mostrarle su cariño al pequeño Emilio y a sus papás. "Venimos a celebrar su vida y este evento tan importante, por supuesto en familia", expresó Andrea Legarreta emocionada. Por su lado, Araiza expresó: "Las amo. No he faltado, yo que salgo poco, no he faltado un solo reventón de las Rodriguez, nunca. Magdita ya ves que no perdonaba", agregó. "Yo sí soy un poco religioso, pero sí, con la bedición de Dios, que te saquen el chamuco...", expresó por su parte Paul Stanley, con su característico sentido del humor.

Además de los presentadores titulares de Hoy, otros integrantes del elenco se hicieron presentes, como Martha Carrillo, Mariso González, 'El Capitán' Albores, Carlos Arenas y Sofía Villalobos, quienes también desearon lo mejor para el pequeñito.