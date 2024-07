De la mano de sus ‘príncipes’, Andrea Escalona regresa al lugar favorito de su mamá

La última ocasión que Andrea Escalona visitó Disney World fue con su mamá, Magda Rodríguez quien adoraba este sitio. Dando lecciones de fortaleza, la conductora de Hoy regresó a este lugar que tantos lindos recuerdos le trae junto a su fallecida mamá a quien, le prometió que la próxima vez que pisara el parque diversiones lo haría con un hijo y ya se lo cumplió. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora ha estado compartiendo las fotos más especiales de su visita al lugar más mágico del mundo, donde, por primera ocasión, está acompañada de su pareja sentimental, Marco Estrada y de su pequeño hijo Emilio.

© IG @andy_escalona Por primera vez, Andy Escalona visitó Disney World junto a Marco Estrada y su hijo Emilio

En Disney con su familia

Redescubriendo Disney, a través de los ojos de su hijo, Andrea Escalona publicó las imágenes más divertidas de esta visita familiar a la que también se unió su tía, la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, y sus dos hijas. En homenaje a Magda, la dinastía ha disfrutado al máximo de las atracciones y de esta experiencia: “No sé cómo empezar esto mi amor, me imagino que como va, no sé si lo entiendas aún, pero mira… te presentó al novio de tu abuelita Magda Rodríguez, Mickey Mouse”, escribió la presentadora junto a una foto donde a vemos junto a su hijo cerca de Mickey.

Andrea reconoció que este viaje ha sido inolvidable por el hecho de que sus “príncipes” la acompañan: “En mi mundo de mujeres, llegaron estos dos”, escribió junto a un video en la que la vemos con Marco Estrada y con su bebé. En otro álbum, en el que posó junto a toda la familia, Escalona recordó por qué ir a Disney siempre ha sido su plan favorito: “En el lugar más feliz del mundo, con las personas que hacen más feliz mi mundo”, escribió en su feed de Instagram.

© IG @andy_escalona Andy recordó que la última vez que visitó Disney, le dijo a su mamá que la próxima vez, regresaría con un hijo

En su regreso a Disney, ahora como mamá, Andrea Escalona reflexionó: “La última vez que vine a Disney con mi mamá, le dije: ‘No regreso hasta que tenga un hijo’, así que quién diría que también este viaje lo haría sin ella. Aunque siempre está, de otras maneras, estoy viviendo lo que más de una vez soñamos, sigue con nosotras, en mi tía, que se está convirtiendo en mi segunda mamá, en tus niñas, que cada vez son más plenas y felices, en tu nieto que es igualito a ti, no sólo físicamente, sino de carácter”.

© IG @andy_escalona Andrea Escalona y Marco Estrada, el padre de su hijo

Un amor enviado por su mamá

Uno de los detalles que hará este viaje inolvidable para Andrea es la compañía de Marcos Estrada quien, aseguró, fue un envió de su mamá: “Ese hombre maravilloso que me mandaste, que donde descubrí que el príncipe no tiene que ser azul, ni llenas tus expectativas, es mejor realmente ver, sólo así puedes amar”, escribió. Por último, agradeció a Magda Rodríguez por haberle mostrado el camino de la felicidad: “Gracias, mamá por enseñarme todos los días a luchar, gozar y vivir mi vivieron felices para siempre… y trabajo en ello, con balance, poniendo en claro mis prioridades. Me haces falta y soy feliz, te dedicó todos mis días”, finalizó.