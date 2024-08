Tras haber dicho que estaba casada, Ana Gabriel sorprende al asegurar que se encuentra soltera

La cercanía de Ana Gabriel con su público es tal, que durante sus conciertos suele compartir anécdotas sobre su vida personal y algunos comentarios relacionados con lo que se dice de ella en la prensa. En una de sus recientes presentaciones en la ciudad de Guadalajara, la intérprete no dejó pasar la oportunidad para abordar el tema de su estatus marital, luego de que en junio pasado, en una charla con sus fans en redes sociales, revelara que se encontraba casada y que incluso se iría de luna de miel en 2025. Esta vez, la cantante tomó la palabra frente a su público para despejar todas las dudas en ese sentido, dando una sorpresa al confirmar que, contrario a lo que se imaginaba, todavía se encuentra soltera.

© Getty Images Ana Gabriel despejó las dudas de sus seguidores sobre su situación marital.

Lo que reveló Ana Gabriel

Con la puntualidad que la caracteriza, Ana Gabriel subió al escenario del recinto en el que actuó, lamentando que algunos de los asistentes a la velada musical llegaran tarde a la cita. Sin embargo, la intérprete de clásicos temas como Simplemente Amigos o Quién Como Tú no desaprovechó el instante, lanzando algunos comentarios aclaratorios sobre su vida personal, entre ellos el de su estatus marital. “Para esos, yo no me he casado, aunque se diga lo contrario…”, dijo frente al público tapatío, para luego compartir de qué manera asume todo lo que se comenta sobre ella. “Yo ya me río de todo esto”, agregó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

La reacción de los asistentes fue inmediata, un tanto sorprendidos por esta noticia que contrasta con las palabras que emitiera la cantante en junio pasado tras la pregunta de un seguidor, quien quiso saber si estaba enamorada de alguien. “Ya estoy casada”, dijo en esa ocasión, sin dejar pasar la oportunidad para presumir la supuesta argolla matrimonial, la cual lucía orgullosa en el dedo anular de su mano izquierda. Así mismo, declaró que ya estaba lista para irse de luna de miel, una noticia que causó gran revuelo entre los fans de la cantante. “Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel”, dijo entre risas. “A mi luna de miel no van a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas”, reiteró.

© Getty Images Ana Gabriel reveló que estaba lista para irse de luna de miel.

¿Quién era la supuesta pareja de Ana Gabriel?

Por esos días en que Ana Gabriel habló de su situación marital, la curiosidad sobre la identidad de su supuesta pareja creció entre sus seguidores. Poco después en los medios de comunicación se difundió que la afortunada sería una chica de nombre Silvana, de nacionalidad peruana. Entre otras cosas, se dijo que ella y la joven se habían conocido en 2023 y que su contacto había iniciado en redes sociales. A pesar de todos los comentarios, Ana Gabriel se mantuvo siempre discreta, situación que hizo crecer el misterio entre quienes han seguido de cerca su carrera.

© Getty Images Ana Gabriel también dijo estar mejor de salud.

Ana Gabriel está mejor de salud

A través de sus redes sociales, Ana Gabriel da cuenta de los acontecimientos en su día a día. Recientemente, la cantante atravesó por un problema de salud que la llevó a permanecer hospitalizada. Fue a mediados de mayo cuando comunicó que, tras una presentación en Chile, había sido diagnosticada con influenza. Posteriormente, reportó en su cuenta de Instagram que la enfermedad se había complicado y había tenido que ser tratada por un cuadro de neumonía. Por fortuna, la cantante se encuentra mejor y en su concierto de Guadalajara lo dejó claro. “Gracias a Dios que me repuse de todo, que estoy fuerte y así vamos a terminar la gira…”, afirmó.