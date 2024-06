Ana Gabriel revela que se casó y que ya prepara su luna de miel para el próximo año

Aunque Ana Gabriel se ha caracterizado por ser una de las celebridades más discretas respecto a su vida personal, en sus redes sociales ha encontrado el medio perfecto para compartir con sus seguidores los detalles más importantes de su vida y su carrera de primera mano. Tal y como sucedió recientemente, cuando la intérprete de temas como Luna y Cosas del Amor se sinceró durante un live acerca de su vida amorosa como pocas veces suele hacerlo, pues en esta oportunidad reveló que no está soltera y que de hecho es una mujer casada. Y aunque no entró en mayores detalles sobre la fecha en la que se llevó a cabo su boda, ni la identidad de la persona con la que comparte su vida, sí dejó en claro que su luna de miel la tendrá hasta el próximo año.

© Getty Images La cantante se sinceró sobre su vida personal como pocas veces

Abierta a compartir con sus fans algunos vistazos de lo que sucede en su intimidad y lejos de los escenarios, la originaria de Sinaloa, México, tomó por sorpresa a todos al revelar que se había casado recientemente. "Ya estoy casada", respondió la cantante con una enorme sonrisa en el rostro, respondiendo así a una de sus seguidores que la cuestionó respecto a si estaba enamorada de alguien. De hecho, Ana Gabriel no dudó en presumir su argolla matrimonial, la cual luce orgullosa en el dedo anular de su mano izquierda.

En otro instante de la charla con sus fans, la cantante detalló que ya se encuentra preparándose para su luna de miel, aunque reveló que antes de eso debe terminar con su gira de conciertos. “Les estoy diciendo que en el año 25 me voy a ir de luna de miel”, señaló la cantante, quien respondió a otro de sus fans que le pidió lo invitara a su viaje de bodas con una divertida broma. “Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel”, expresó entre risas. “A mi luna de miel no va a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas”, agregó.

© Getty Images Ana Gabriel reveló que ya prepara su luna de miel

En ese mismo sentido, Ana Gabriel procuró ser discreta respecto a la identidad de su pareja, especialmente al compartir detalles sobre sus planes antes de irse de luna de miel. “Antes de la luna de miel voy a estar con mi marido, mi marida, sí creo que es República Dominicana y después de ahí me iré de luna de miel”, finalizó.

¿Cómo se encuentra de salud?

Hace unas semanas, Ana Gabriel causó preocupación entre sus fans, luego de se diera a conocer que se encontraba hospitalizada debido a una neumonía que se le complicó. Sin embargo, tras ese trago amargo, la intérprete ha retomado su agenda y ha vuelto a los escenarios. De hecho, durante el intercambio en el que habló de su boda, la artista dijo estar recuperada en un 95%. Eso sí, detalló que aún tiene que tomarse las cosas con calma y cuidar mucho su voz.