Tras ser abucheada por su discurso político, Ana Gabriel anuncia su retiro de los escenarios

Ana Gabriel vivió la pesadilla de cualquier cantante sobre el escenario: ser abuchedada por el público. El pasado viernes 25 de febrero se presentó en el recinto Kia Forum, en Inglewood, California y en pleno show, empezó a dar un discurso con tintes políticos, refiriéndose a la situación por la que atraviesan países como México, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esto no fue del agrado de los asistentes a su concierto, quienes la empezaron a abuchear. En medio de todo este caos, la intérprete de temas como Simplemente amigos, anunció su retiro de los escenarios.

Ana Gabriel anunció su retiro de los escenarios tras una accidentada noche en el Kia Forum

A través de su cuenta de Twitter habló de lo ocurrido, disculpándose con sus seguidores, pero al mismo tiempo, expresando su derecho a la libertad de expresión. En uno de sus primeros tuits se lee lo siguiente: “A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad”.

Su mensaje continuó así: “Pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí, me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión los espero mañana.

¿Qué fue lo que dijo Ana Gabriel que molestó a sus seguidores?

En su discurso con tintes políticos, Ana Gabriel se refirió a la marcha ciudadana que se llevó a cabo en distintas ciudades de México el pasado domingo, en contra de la reforma electoral y la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que regula y supervisa las elecciones en dicho país. La artista, originaria de Sinaloa estaba expresando su apoyo a la causa, cuando el público la increpó. Molesta, dijo lo siguiente: “Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar”.

“Nunca tomo esta actitud, la tomo cuando de verdad cuando se está hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan una libertad total. No soy política, soy una cantante que entiende el dolor de cada nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido a Cuba, por eos no he podido ir a Nicaragua, por eso vengo a Estados Unidos”.

“Siempre me piden que cante, a eso vengo, a cantar, pero un cantante no se vale nada más de cantar, se vale también defender las naciones a donde llega y yo he tenido la fortuna de llegar a Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, tengo el derecho cuando tengo el micrófono. Voy a defender a Latinoamérica hasta donde me sea posible, así como defiendo a México, les guste o no. Es cierto que pagaron para escucharme cantar, si no quieren escucharme hablar, muy facilito, pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar”, expresó.

Luego de sus palabras y del discurso político que dio, Ana Gabriel anunció su retiro de los escenarios, aunque no especificó si será este año al terminar su gira o si demoraría un tiempo más. “Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo derecho a disfrutar a mi familia de otra manera”.

