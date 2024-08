Angelique Boyer revela que ha contemplado alternativas para ser madre

Angelique Boyer y Sebastián Rulli conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo. Aunque ambos han tomado la decisión de no casarse ni tener hijos, viven plenos compartiendo su vida, sus sueños y proyectos. Como pocas veces, Angelique habló de su relación amorosa con el argentino, orgullosa de lo que juntos han construido a lo largo de una década, en la que su amo ha tomado fuerza gracias a la confianza y al respeto que prevale entre ambos.

© IG @angeliqueboyer Angelique Boyer y Sebastián Rulli llevan 10 años juntos.

Angelique, feliz de su década de amor con Sebastián

Abierta a compartir detalles de su romance con Sebastián, la guapa actriz puso de frente el tiempo en el que ambos han logrado compaginar sus vidas, felices de sus acuerdos y de la manera en que han hecho caminar su noviazgo. “El tiempo ha hablado por nosotros. Muchas preguntas que se hacían, si dudaban de nuestra relación, creo que el tiempo ha hablado por nosotros y ya hay más confianza porque llevamos diez años, hace cinco años no era lo mismo…”, expresó la actriz en una entrevista concedida a Jomari Goyso para Despierta América, esto al revelar la razón por la que hoy están más dispuestos a hablar de su romance públicamente.

© @angeliqueboyer Angelique Boyer dice estar feliz de compartir su vida con Sebastián.

En ese sentido, Angelique también hizo énfasis en lo importante de mantenerse unidos, a pesar de que en ocasiones tanto ella como Sebastián prefieran darse su espacio. “Yo creo que muchas veces ya nos casamos y optamos por separarnos, pero a los cinco minutos queremos estar otra vez en pareja…”, expresó la actriz de telenovelas, feliz de haber encontrado la estabilidad en su vida en ese sentido.

Angelique sobre la idea de ser mamá

En la íntima charla con el presentador de televisión, Angelique fue más allá de lo acostumbrado. A pregunta expresa sobre si en algún momento ha pensado congelar sus óvulos para ser madre, la actriz habló sin filtros. “Sí lo he pesado y no lo he hecho, sinceramente porque creo que la decisión está tomada…”, señaló, descartando así la idea de tener un bebé en el futuro, una postura que ha mantenido a lo largo de los años. Después de todo, esta una situación que ha conversado con su novio, quien respeta cada una de sus decisiones.

© @angeliqueboyer Angelique y Sebastián han descartado celebrar una boda.

Sobre su romance con Sebastián, Angelique aseguró que ninguno de los dos contempla celebrar una boda futura, explicando de manera firme su razón. “No (no me veo casada), es que no necesitamos pasar por un trámite. Yo todos los días lo enamoro y él a mí, todos los días porque eso es amor, porque quiero estar con una persona que no me necesite, pero me quiera para todo…”, dijo la actriz, quien en este momento atraviesa por un periodo de estabilidad en todos los sentidos.